Esclerosis múltiple: "La enfermedad de las mil caras"

¿Sabes lo que es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad que no es hereditaria, ni contagiosa, ni mortal, pero que no tiene cura. Muchos lo relacionan con los huesos, porque algunos de los que la padecen van en silla de ruedas, andan mal o incluso se caen, pero no está relacionado con esto. Es una enfermedad del sistema nervioso, que afecta al cerebro y a la médula. “Los nervios tienen una parte por fuera que se llama melina y los pacientes que tienen esta patología van perdiendo la melina. Es como si fueran los cables eléctricos. Si falta una parte del cable no hay conexión”, explica la Dra. Celia Oreja-Guevara, jefa de neurología del Hospital San Carlos de Madrid. Los síntomas son muchos y muy variados, por ello esta enfermedad es también conocida como “la enfermedad de las mil caras”. Los más frecuentes suelen ser problemas de movilidad, sensitivos, de visión, fatiga y dificultades cognitivas.

Hace 13 años, Susana Ruiz comenzó a tener alergias muy raras, mareos, se le dormían las manos y los pies, se caía en la calle constantemente... Aun así, no daban con un diagnóstico claro, hasta que el 18 de abril de 2009 por fin le ponen un nombre a todo lo que le estaba sucediendo: Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente, la forma más frecuente de esta enfermedad. “Fue un alivio ponerle nombre a lo que me estaba pasando, pero ese diagnóstico fue un antes y un después en mi vida, lo es para todos nosotros”, afirma Susana. A partir de ese momento tuvo que aprender a convivir con la enfermedad.

Su día a día es complicado. Susana continúa lidiando con todos esos síntomas que tenía antes de que le diagnosticaran la enfermedad y, todo esto le condiciona: “tengo que despertarme más temprano que el resto porque no sé si el cuerpo me va a responder y no puedo llegar tarde a trabajar. También cuando viajo tengo que planificarlo muy bien porque necesito ir a un lugar donde haya hospitales cerca”.

Al principio de la enfermedad se tienen episodios de la enfermedad. En noviembre de 2018, tuvo uno de los brotes por el que estuvo ingresada. Se quedó sin poder caminar, pero gracias a la rehabilitación consiguió volver a andar y que no le quedaran secuelas graves. Esta es la parte complicada de la enfermedad, las secuelas, ya que es la parte que no se recupera y que causa la discapacidad. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria que hace que, cuando se inflaman ciertas partes del cerebro o la médula, el sistema nervioso falle y cause esos brotes. Por ello, esta fase de la enfermedad tiene un tratamiento que ralentiza el proceso pero que no lo frena. Es a través de medicación. Pero la enfermedad continúa avanzando hasta que, en la fase final, sí que es degenerativa y ya no tiene tratamiento.

Carmen Valls, directora de la Fundación Esclerosis Múltiple (FEMM) advierte que “esta patología necesita, además de los fármacos, rehabilitación física y psicológica, intervención familiar y reinserción laboral”. Por esta razón, hoy, y de forma simultánea, 3.300 voluntarios se han mojado por la esclerosis múltiple, en más de 900 playas y piscinas de toda España. El objetivo es generar conocimiento y sensibilizar a la población en torno a esta enfermedad que afecta a 55.000 personas en toda España, además de recaudar fondos para rehabilitación y, sobre todo para investigación.