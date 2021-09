La erupción volcánica se activa en La Palma con explosiones y expulsión de material

La erupción volcánica de La Palma ha vuelto a producir pasadas las 19 horas en Canarias, una hora más en la Península, explosiones estrombolianas de baja intensidad, según informa el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcal.

Tras un día en los que ha habido momentos de relativa calma, la erupción ha vuelto a activarse esta tarde ahora se observa la expulsión de abundante material volcánico y de nuevo se escuchan las explosiones.

El director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha recordado hoy que en una erupción fisural estromboliana como la que se está produciendo en la isla de La Palma, es normal que tenga continuidades y descontinuidades en su actividad.

Imágenes de la erupción a las 20.00 (hora canaria) / Video of the eruption at 8 p.m. (Canarian time) #LaPalmaeruption#ErupcionLaPalmapic.twitter.com/xQtfKnWYep