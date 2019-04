Error impide contar con audio de declaración inculpatoria de Bernardo Montoya

LAURA LUELMO

Un error, al no conectar un cable al equipo informático, ha motivado que en el procedimiento contra Benardo Montoya, acusado de matar a la joven Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), no se cuente con el audio de su primera declaración en el juzgado en la que reconocía que era el autor del crimen.,En declaraciones a Efe, el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, ha confirmado este extremo, si bien le ha restado importancia y ha dicho que no cree que afecte al procedimiento,