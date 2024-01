Errejón, seguro de que sacarán adelante la reforma del subsidio por desempleo

Íñigo Errejón, diputado de Más País integrado en el grupo parlamentario de Sumar, se ha mostrado seguro de que volverán a presentar el decreto para la reforma del subsidio por desempleo y lo sacarán adelante, después de que esta semana el Congreso lo tumbara.

"Ha caído, pero lo vamos a volver a levantar. Quien tenga duda, que se fije en lo que ha pasado con el Salario Mínimo Interprofesional hoy mismo", ha asegurado en Vigo en la puesta de largo de Marta Lois como candidata de Sumar Galicia a la Xunta, un acto en el que ha estado acompañada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Errejón ha dicho que ellos han llegado al fin semana, a diferencia de otras formaciones, en alusión a Podemos, "con el orgullo de hacer las cosas bien" pese a que no salió adelante la propuesta para extender la cobertura del desempleo.

"Hubo quien no pensó en los desempleados, en la gente más humilde y que más lo necesitaba, en aquellos que los habían votado. Hay gente que no se puede creer que hayan votado en contra. Pero lo vamos a sacar adelante, lo vamos a volver a llevar y a aprobar. Estar en el Gobierno no es un fin, es un medio para gobernar y mejorar la vida de la gente trabajadora", ha defendido.