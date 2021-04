Errejón reprocha que Madrid "negocie en Moscú" la compra de la vacuna Sputnik cuando hay "atasco" por falta de recursos

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que "no tiene mucho sentido" que la Comunidad de Madrid fuera a Moscú a negociar la compra de unidades de la vacuna rusa Sputnik cuando hay "atasco" a la hora de inmunizar a la población madrileña por falta de recursos.

"No tiene sentido estar negociando en Moscú una vacuna cuando en Semana Santa los centros de salud de cada barrio no estaban operativos para vacunar. No tiene que irse a Moscú, tiene que ir al centro de salud de cada barrio", ha apuntado en rueda de prensa en el Congreso tras conocer que el Gobierno autonómico que lidera Isabel Díaz Ayuso exploró la posibilidad de comprar dosis de la vacuna Sputnik contra el Covid-19.

En este sentido, Errejón ha apuntado que la Agencia Europea del Medicamento aún no ha validado esta vacuna aunque es posible su aprobación se produzca en próximos días.

No obstante, ha defendido que la preocupación de la Comunidad de Madrid debe centrarse en las personas que se desplazan hasta 50 kilómetros para acudir a puntos de vacunación, como el Hospital Isabel Zendal, y esperen hasta "una ahora" mientras se le administra la dosis. Sobre todo cuando en Semana Santa los centros de salud regionales estuvieron cerrados en lugar de tener actividad para tratar de vacunar "a todo el mundo".

De esta forma, el diputado de Más País ha instado al Gobierno regional a centrarse en lograr que personas con movilidad reducida sean vacunadas en sus domicilios o en asegurar protocolos que garanticen que las vacunas no se pierden cuando no acuden las personas citadas para su administración.

En definitiva, ha criticado que Madrid no aumente los recursos a disposición de la sanidad pública para vacunar "mucho, a más gente y más rápido".