Errejón rechaza el indulto como condición previa al diálogo en Cataluña

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha señalado este viernes que, aunque el indulto es una medida perfectamente constitucional, su concesión a los condenados por el procés, no debe ponerse como condición previa al diálogo en Cataluña y ha abogado por "hablar ya".

Errejón ha respondido así en una entrevista a Efe, a la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de poner en marcha un diálogo real entre instituciones y partidos para alcanzar un nuevo "pacto" entre Cataluña y España, que en un futuro votarían los catalanes y que tendría condiciones previas como el indulto a los presos del "procés".

El candidato de Más País ha subrayado que no se puede poner como condiciones algo que no han solicitado ni los propios condenados y ha subrayado la necesidad de ser "cuidadoso" y separar la situación política en Cataluña del "vaivén" electoral.

Ha pedido de este modo no supeditar el diálogo a condiciones previa ni especular sobre el indulto hasta que lo pidan los presos. "Hay que hablar ya desde posiciones muy distintas y sin poner condiciones necesarias al otro", ha recalcado.

No obstante, ha incidido en que el Gobierno no puede descartar esta figura porque "tiene un sentido" en la Constitución para "aquellos casos que pueda ayudar a la convivencia, al reencuentro o a un bien político superior -en este caso el reencuentro entre Cataluña y el resto de españa-", ha dicho.

Se trataría entonces de determinar si esa medida y otras, como las medidas penitenciarias previstas en sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, "ayudan o dificultan a la convivencia".

"Siempre que ayuden yo no descartaría ninguna", ha asegurado, pero ha insistido en que "¿para qué poner condiciones previas para ponerse a hablar? Hay que hablar ya", ha repetido.

Con independencia del partido al que se pertenezca, el presidente del Gobierno y el presidente de una comunidad autónoma "se tienen que coger el teléfono", ha defendido Errejón, para quien "va en el cargo coger el teléfono, se lleven bien o mal".

Errejón ha incidido en que, precisamente porque como algunos apuntan las posiciones están muy distancias, es por lo que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña deben tratar de entenderse y normalizar las relaciones institucionales.

En este sentido, ha reiterado su propuesta de abrir una mesa de diálogo de partidos catalanes y del resto de España, lo que ha reconocido es difícil en campaña electoral.

Pero ha advertido de que "si algunos políticos no son capaces de ser parte de las solución, por lo menos que no sean parte del problema" y ha pedido a todos las fuerzas políticas un compromiso para "desinflamar" la situación en Cataluña y evitar que se vaya "tensando y calentando más".

"Eso no es una solución, pero nos ayuda a no estar siendo parte del problema", ha precisado Errejón, que ha apelado, además de al Gobierno, a Vox, que ha pedido declarar el estado de excepción en Cataluña, y le ha recordado que en Chile se ha aplicado y "van once muertos".

La petición del partido de Santiago Abascal es una "barbaridad" y saben que alejaría más a Cataluña de España", ha subrayado, pero ha advertido de que "les da igual, porque la derecha española ha renunciado a Cataluña y no le importa contribuir más al conflicto si a cambio rasca votos del resto de España".

El líder de Más País ha incidido en que el conflicto catalán no lo arreglan la policía ni los jueces, sino la política, el diálogo y el acuerdo, un diagnóstico en el que coincide con Podemos y su excompañero de partido Pablo Iglesias.

Pero le ha recriminado que es "muy irresponsable" haber llevado a España a elecciones, "sabiendo lo que iba a pasar" cuando el Tribunal Supremo dictara sentencia.

"Esta situación nunca debería haber cogido a España y a Cataluña con un Gobierno interino y en un periodo electoral. Nunca debería haber pasado", ha lamentado.