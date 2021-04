Errejón propone cobrar el ingreso mínimo desde los 18 años en lugar de los 23

El líder de Más País y diputado en el Congreso, Íñigo Errejón, ha propuesto este martes que se pueda cobrar el ingreso mínimo vital desde los 18 años y no desde los 23, como sucede hasta ahora, y que se eliminen los requisitos añadidos que deben cumplir los jóvenes hasta los 31 años.

En una rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha asegurado que su grupo registrará esta enmienda a la ley que regula el Ingreso Mínimo Vital aprovechando que se ha ampliado hasta el 21 de abril el plazo para presentarlas.

Errejón considera que no tiene sentido que esa ayuda no pueda cobrarse hasta los 23 años, cuando la edad legal para empezar a trabajar es de 16 años, por lo que pedirá que se pueda solicitar desde los 18 con el objetivo de proteger a los jóvenes que no tengan acceso a un empleo.

A su juicio, el Gobierno pone una "dificultad permanente" a los jóvenes. También pedirá Más País que pueda compatibilizarse la prestación por hijo a cargo con el ingreso mínimo, y espera que sean tomadas en cuenta.

Por otro lado, su grupo ha registrado además una iniciativa parlamentaria en la que le pide al Gobierno sumarse a la propuesta de justicia fiscal global para que el tipo efectivo mínimo del impuesto de sociedades para las grandes empresas sea del 21 % a nivel global, para acabar de ese modo con la competencia fiscal internacional.

Errejón ha pedido al Gobierno que solvente la situación sobrevenida para miles de españoles que van a tener que realizar la declaración de la renta este año por tener dos pagadores por estar cobrando el ERTE y ha solicitado que queden exentos del pago porque su situación es "sobrevenida" y se debe al coronavirus.

Además, solicita Más País que el Gobierno refuerce los servicios de Hacienda ante el "posible colapso" que se puede producir debido a que tendrán que declarar la renta muchos trabajadores que otros años no estaban obligados a ello.