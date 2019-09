Errejón pide el voto para Más País porque los líderes del bloqueo "no han estado a la altura"

El líder de la plataforma Más País, Íñigo Errejón, ha pedido el voto a la ciudadanía este viernes antes de participar en la manifestación por el clima en Madrid, porque los líderes progresistas "no han estado a la altura", y ellos garantizan que no bloquearán "nunca" la formación de Gobierno.

"No bloquearemos nunca, fueron los lideres los que no estuvieron a la altura --en las negociaciones--, y hay que garantizar a la gente que su voto será respetado. Los lideres del bloqueo no nos van a sacar del bloqueo, para eso hace falta una candidatura de la responsabilidad", ha indicado en declaraciones a los medios.

En este sentido, ha señalado que es una magnífica noticia que Equo haya decidido "caminar" junto a ellos en coalición para formar una candidatura verde que "intentará anudar transición ecológica y justicia social". "Es el reto más importante, y no admite ni dilaciones, ni repeticiones, ni patadas para adelante, necesitamos ya un gobierno progresista" que lo aborde, ha espetado.

Tras la consulta a sus bases, Equo se ha convertido en la primera fuerza que abandona el espacio de Unidas Podemos para formar parte de la nueva plataforma de Errejón, quien no descarta que haya "más gente quiera caminar" junto a ellos. En este sentido, asegura que no cierran "el grifo de los apoyos" porque construyen una plataforma amplia.

"Sé que hoy hay mucha gente progresista que esta harta y piensa abstenerse, para que esa gente tenga una opción damos el paso adelante. Caminaremos con quien quiera caminar con nosotros, y con los que no, nos entenderemos el día después", ha apostillado.

Sobre las últimas encuestas que les dan nueve escaños para las próximas generales, Errejón ha apuntado que si bien son menos de los que les gustarían, no está "nada mal para haber comenzado". Con todo, dice que las encuestas de poco servirán sin capacidad de acuerdo entre las diferentes fuerzas.

Por eso, ha pedido a los partidos progresistas "sensatez y responsabilidad", y recuerda que ellos llegan para desbloquear. "Hemos venido a desbloquear, si no quieres de nuevo el bloqueo, hay que votar diferente, ponemos los intereses del país por delante de la siglas", ha reiterado con en anteriores declaraciones a la prensa.

"EN EQUO SOMOS CAPACES DE GESTIONAR RESULTADOS, NO HAY FRACTURA"

En la marcha, ha acompañado a Errejón la dirigente de Más Madrid y de Equo, Inés Sabanés, quien ha indicado que los resultados de la consulta del partido verde a las bases demuestra que en esa formación son capaces de gestionar resultados, y que en ningún caso se trata de una "fractura".

"El 60 por ciento ha decidido concurrir a las elecciones con Más País, y ahora los tiempos son muy largos y hay que respetar a los que no han votado como la mayoría porque es importante para construir una alternativa de país con espacios amplios y plurales", ha añadido.

En este punto, no ha querido valorar la salida del diputado Juantxo López de Uralde del partido ecologista, y solo ha apuntado que respeta la decisión y que en el futuro, con calma, se reencontrarán "seguro" en el camino.