Errejón pide a una Ayuso "maleducada" que deje de utilizar las instituciones

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha apuntado que en los actos del Dos de Mayo no vio un choque institucional sino a una (presidenta de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso "maleducada" a la que ha pedido un poco de dignidad institucional para no ofender a los madrileños con su utilización personal de las instituciones.

Errejón ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, impidiera al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subir a la tribuna principal de los actos del Dos de Mayo en los que sí estaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz de Más País ha explicado que en ese acto no vio un choque institucional sino "a la presidenta de la Comunidad de Madrid siendo una maleducada", tras lo que ha lamentado que Ayuso no entienda que representa a todos los madrileños, por lo que "no es nadie" para decidir quién está y quién no en este tipo de celebraciones.

Errejón también ha advertido a Feijóo y le ha dicho que el "uso torticero" que Ayuso hace de las instituciones no ataca al Gobierno de Pedro Sánchez sino que irá contra él, "como pasó con el señor Casado".

"Se debería comportar con un poco de dignidad institucional porque ofende a todos los madrileños", ha resumido Errejón, que ha interpretado que el destinatario fundamental de las consecuencias de que Ayuso se "atrinchere" en las instituciones y las use para beneficio propio será el presidente nacional del PP.