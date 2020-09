Errejón pide a Sánchez no avalar medidas "injustas y segregadoras" de Ayuso

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no avale "las medidas ineficaces, injustas y segregadoras" que ha tomado el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso para contener la expansión de la pandemia y le ha instado que "tome cartas en el asunto" sobre la situación en la Comunidad de Madrid.

En un vídeo difundido a los medios, ha calificado la reunión entre Sánchez y Ayuso como la escenificación de una "foto" y "humo", ya que entiende que no se han tratado asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid como la falta de rastreadores, no haber mejorado la frecuencia del transporte público para evitar aglomeraciones, la precariedad del personal sanitario o no haber atendido las peticiones de los sindicatos de enseñanza para que se tomaran las medidas adecuadas en los colegios.

Errejón ha sostenido que su grupo en el Congreso "ha visto con preocupación" la rueda de prensa que han ofrecido ambos tras la reunión porque no se han acordado las medidas necesarias y ha criticado "los meses de dejadez e inacción" del Gobierno en coalición de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que ha permitido que se desencadene una situación de "desastre" epidemiológico.

Ha insistido en que las medidas para las 37 zonas sanitarias "son medidas segregadoras" que condenan a los madrileños que viven en esos barrios a ser "ciudadanos de segunda" porque, ha lamentado, no pueden ir a un parque "pero sí a una casa de apuestas".EFE