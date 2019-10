Errejón se muestra a favor de los indultos y en contra del 155 en 'El Hormiguero'

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este martes que los indultos a los políticos condenados por el Tribunal Supremo se podrían estudiar porque los contempla la Constitución y ha añadido que no apoyaría que el Gobierno aplicase el artículo 155 para suspender la autonomía de Cataluña.

"Creo que el indulto lo contempla la Constitución y que se podría estudiar y que solo con medidas penitenciarias se podría ir aliviando esa situación (de los presos)", ha dicho en una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3 el candidato a la Presidencia del Gobierno por Más País, que ha pedido "reconstruir puentes" con Cataluña.

Preguntado sobre si está de acuerdo con un referéndum vinculante en Cataluña, Íñigo Errejón ha dicho que "tiene que haber un gran acuerdo en la sociedad catalana que después se tiene que votar" ya que, ha apostillado, "a nadie se le puede retener a la fuerza".

Y también ha respondido con un "no" a la pregunta de si apoyaría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el caso de que éste se viese obligado a suspender la autonomía en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Yo no creo que el 155 solucione los problemas", ha dicho el líder de Más País, que ha pedido que no se amenace con medidas excepcionales que "hoy por hoy no hay necesidad" de aplicar.

"Eso no ayuda a que se reconstruyan los puentes emocionales que se han roto"

Por otro lado, ha reconocido que barajó el nombre "Más España" para su formación. "Yo cuando digo Más País siempre digo más España", ha asegurado Íñigo Errejón, que ha pedido a los partidos de la derecha que "dejen de pensar que el país, que España, es una cosa que es solo suya" porque, ha añadido, "el país es tanto de unos como de otros".