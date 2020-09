Errejón: El estado de alarma en Madrid debe estar, sin duda, encima la mesa

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha considerado este martes que la declaración de estado de alarma en la Comunidad de Madrid "debe estar, sin duda, encima de la mesa" y ha instado a Pedro Sánchez a "dejar de avalar" la "desastrosa" gestión del Gobierno de Isabel Diaz Ayuso.

En rueda de prensa en el Congreso, previa a la Junta de Portavoces, Errejón ha reiterado su petición al Gobierno de Pedro Sánchez para que "intervenga" Madrid ante las "crueles" medidas de "segregación" implantadas por el Gobierno regional si bien ha dicho que no ve necesaria la aplicación de un 155.

Errejón ha señalado que Madrid necesita "más pruebas PCR y más rápidas, más vagones de metro y de Renfe, y más maestros para que la ratio disminuya. Y ayer no vimos nada de eso".

"El Gobierno nacional tiene que intervenir en Madrid para garantizar la igualdad de los españoles y que el caos de Madrid no acabe perjudicando al conjunto de España", ha señalado.

El diputado de Más País ha subrayado que el Gobierno de la nación no puede descartar ningún escenario, no puede hacer dejación de funciones y debe tomar "riendas en el asunto" al tiempo que ha lamentado que ayer, tras la reunión de Sánchez y Ayuso, no se adoptaran medidas concretas.

Errejón ha pedido al Gobierno que "escuche" los dictámenes de los expertos que han dicho que la segregación por barrios es "injusta e ineficaz, y castiga a los madrileños del sur".

En esta línea, ha insistido en una "intervención decidida" porque cuando las "cosas se ponen feas" hay que tomar cartas en el asunto, antes de que sea tarde.

Errejón ha insistido en que el Gobierno tiene "recursos y medidas" para intervenir y aquí se ha referido a una ratio mínima de profesores y alumnos en escuelas públicas en la Comunidad de Madrid y una mayor frecuencia de trenes de cercanías, que es competencia estatal.

El Gobierno tiene competencias en sanidad, educación, transporte y en garantizar la igualdad de los ciudadanos. "Y eso lo debería estar ejerciendo", ha subrayado.

Y si el Gobierno de Pedro Sánchez cree que la situación es preocupante, "no puede dar un paso atrás", debe de encarar la situación, no puede dar cabida a "días perdidos como el de ayer", ha añadido.EFE