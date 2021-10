Errejón culpa al PSOE por no evitar que las mafias controlen el cannabis

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha manifestado que le "apena" el voto en contra del PSOE a la toma en consideración de la proposición de Ley integral de regularización del cannabis porque se pierde una oportunidad histórica para evitar que se consuma bajo el control de las instituciones y no de las mafias.

Así lo ha dicho Errejón este martes ante el plano del Congreso al defender su iniciativa para regular el cultivo, comercialización y consumo de cannabis en España, que ha calificado como las "más avanzada de Europa".

"Hoy perdemos una oportunidad histórica", ha dicho Errejón al asegurar que el voto contrario a la regulación supone que "se siga produciendo y consumiendo cannabis en el mercado negro, no bajo el control de las instituciones, sino bajo el control de las mafias".

El diputado ha defendido que este debate es esencial porque "el consumo no para de crecer" en España, al tiempo que ha explicado que la prioridad de esta regulación se debe a tres motivos: "por salud, economía y libertad".

Según Errejón, la prohibición no evita que la gente consuma, sino que potencia que se haga sin protección, control, etiquetado y generando beneficios a las mafias".

"¿Ustedes creen que con la aprobación de la regulación se va a consumir mas?. No se dónde viven, pero en el país en el que vivo yo no hay ni un solo español que si lo quiere consumir no lo haga", ha subrayado el dirigente de Más País, al comentar que "falta coraje y honestidad" en el parlamento "para abrir un debate que en la calles es normal".

Sobre la creación la pasada semana de la subcomisión parlamentaria para abordar el uso del cannabis con fines medicinales -a propuesta del PNV- Errejón ha añadido que le parece "legítimo" regularizar esta sustancia para su uso medicinal, pero ha advertido de que "no es suficiente" porque "hace falta dar un paso más allá" y regular un "marco legal sólido".

Más País asegura que el mercado negro del cannabis mueve porque miles de millones de euros y, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, su regularización supondría la creación de 100.000 empleos directos y 3.330 millones en impuestos que "hoy van para las mafias y que servirían para financiar la economía formal y los servicios públicos".

La iniciativa de Más País contempla la creación de un Impuesto Especial del Cannabis, prácticamente igual al del alcohol y tabaco, que según Errejón, se destinaría en un 60 % a la Sanidad Pública.

Por su parte, el PSOE, tras anunciar que votaría en contra, ha insistido en centrar este debate en dicha subcomisión parlamentaria, tal y como ha avanzado este lunes el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez.

"Queremos que se atiende al conjunto de criterios de los grupos parlamentarios con el aval de las autoridades sanitarias correspondientes y avanzar en la subcomisión creada al efecto, que se puede abrir a una interpretación más amplia de la utilización del cannabis", ha comentado.

Ante el rechazo de los socialistas, la toma en consideración de la proposición de ley de Más País no sale adelante, ya que también han anunciado su voto en contra PP y Vox. EFE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ahd-oli/fg