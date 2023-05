Errejón cuestiona a izquierda "que reparte adjetivos", al PSOE su campaña "anestesiada" y al PP por su "ignominia"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha cuestionado a la izquierda "que reparte adjetivos" --en alusión velada a Podemos y su crítica a la "izquierda cuqui" de Más Madrid--, al PSOE por diseñar una campaña "anestesiada" y al PP por su "ignominia" en el uso de las víctimas del terrorismo.

Lo ha hecho desde el centro cultural Orcasur (Usera), donde ha arropado a las candidatas de Más Madrid Rita Maestre y Mónica García. Allí ha lamentado una campaña "fea, embarrada" causando "dolor a las víctimas del terrorismo".

"Los grandes partidos se han empeñado en no hablar de nada. El PSOE trata de adormecer la campaña, no hablar de nada en una campaña anestesiada", ha lanzado. La del PP ha sido "la campaña de la ignominia, que hasta las víctimas del terrorismo le dijeron que pararan y no han pedido perdón aún por el dolor".

También ha lanzado un mensaje a las formaciones progresistas, que entre ellos no está el adversario. "A los votantes hay que tratarles con respeto pero ahora está de moda una izquierda que va repartiendo carnets y adjetivos. Lo que sé es que en Madrid hay una sola izquierda que puede ganar al PP y es Más Madrid", ha defendido.