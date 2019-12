Errejón cree que llamar a Torra entra dentro de la "normalidad" y que habrá investidura

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha puesto en valor este martes la normalidad que a su juicio implica la llamada al president de la Generalitat, Quim Torra, y se ha mostrado optimista con que el socialista Pedro Sánchez logrará apoyos a su investidura, en la que trabaja poco a poco.

"Soy razonablemente optimista, pero cuando hay acuerdos difíciles de trenzar lo que hay que hacer es dejarlos que maduren a fuego lento", ha asegurado Errejón en una rueda de prensa en el Congreso después de reunirse junto con el diputado Joan Baldoví con la portavoz socialista, Adriana Lastra, para abordar la investidura.

El diputado de Más País ha presentado este martes al PSOE cuatro propuestas que espera que acepten a cambio de su voto a favor en la investidura, entre las que hay mejoras medioambientales, implantar el voto a partir de los 16 años, abrir centros de atención a mujeres víctimas de violencia machista, acabar con el "dumping fiscal" entre comunidades autónomas y subir el IRPF a las rentas más altas.

El PSOE estudiará sus propuestas y le dará una respuesta en breve, ha dicho Errejón, que cree que estas medidas han causado "buenas impresiones" en Lastra.

Errejón ha mostrado su disposición a "colaborar" con el Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, sin que eso implique su entrada, y ha confiado en que presenten el programa conjunto antes de la investidura.

El líder de Más País considera que la investidura de Pedro Sánchez con la abstención de ERC "tiene visos de salir bien" y ha puesto en valor que se estén dando hoy pasos hacia la normalidad institucional con la conversación entre Sánchez y Torra.

"Parece mentira que eso sea noticia en España", ha indicado a ese respecto Errejón, que sobre el anuncio de convocar una conferencia de presidentes ha dicho que debería ser "lo normal" que se reuniera cada cierto tiempo.

Y respecto a la posibilidad de que el debate de investidura se produzca entre Navidad y Nochevieja, ha dicho que "una norma mínima" de los diputados es estar disponibles y que si eso sucede los parlamentarios de Más País estarán en el Congreso "encantados" de que haya un Ejecutivo.

También el diputado de Compromís, Joan Baldoví, se ha mostrado moderadamente optimista sobre la posible investidura de Pedro Sánchez. "Creo sinceramente que la cosa puede salir", ha avanzado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso.

En palabras de Baldoví, la portavoz del grupo socialista les ha transmitido a ambos en la reunión que hay avances y que la discreción es probablemente la mejor manera de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

"No se ha querido hablar de tiempos y me parece perfecto. Más vale un acuerdo dentro de 15 días que un desacuerdo que no pueda salir la semana que viene", ha aseverado.

Baldoví ha pedido un acuerdo con "menos literatura y más concreción" pero sobre todo con compromisos "firmes y razonables", donde esté recogida la agenda valenciana pero también la de todo el Estado.

En el encuentro con Lastra, Baldoví ha puesto el acento en la financiación autonómica que para Compromís es un tema fundamental y ha defendido que en ocho meses haya un modelo encima de la mesa y un mecanismo de compensación "para que nadie nos venga a decir que somos incumplidores, lo somos porque tenemos un mal modelo de financiación autonómica".

Sobre el anuncio de Sánchez de convocar en el Senado la conferencia de presidentes autonómicos si es investido, Baldoví ha considerado que eso es "lo que tiene que hacer" una cámara con competencias territoriales. "El Senado tendría que servir para algo más que acomodar políticos al final de su carrera", ha dicho.