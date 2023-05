Errejón ve el concepto 'justicia social' como "moralmente superior" y pregunta a Ayuso si ella prefiere la "injusticia"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha saludado este lunes el "arranque de honestidad" que, a su juicio, llevó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a atribuir a la izquierda el concepto de "justicia social", un término que él considera "moralmente superior y socialmente más sostenible" y ha emplazado a la mandataria madrileña a decir si ella, por el contrario, lo que defiende es la "injusticia social".

"No le pasa muy a menudo, pero en este caso la señora Díaz Ayuso ha tenido un ataque de honestidad y sinceridad", ha comentado Errejón en declaraciones en el Congreso, después de que este domingo Ayuso definiera la justicia social como un "invento de la izquierda", que, desde su punto de vista, sólo promueve "la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables".

Por contra, Errejón ha destacado que se trata de un concepto "correcto", "éticamente bueno", "moralmente superior", "socialmente más sostenible", "democráticamente indispensable y económicamente más eficaz".

Así, ha destacado que la justicia social implica que las oportunidades de las personas no dependan de la familia en la que nacen. "Nosotros estamos a favor de que todas las familias madrileñas puedan tener acceso a un pediatra y no solo a aquellos que se lo pueden pagar, de que la esperanza de vida no dependa del código postal. "No sabemos si ella, por el contrario, es partidaria de la injusticia social", ha concluido el líder de Más País.