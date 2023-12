Errejón celebra que el PSOE cambie de opinión "para bien" y pacte con Bildu la moción de censura en Pamplona

Afirma que las palabras de Abascal son infames pero se desmarca de la denuncia del PSOE y tilda de "sociópata" a Javier Milei

El líder de Más País y diputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha apoyado la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona y se alegra de que el PSOE haya cambiado de opinión "para bien", como pasó también con la amnistía, y dé la Alcaldía a Bildu para tener un nuevo Gobierno local progresista.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha manifestado que le toca explicar a los socialistas su nueva postura y ve normal que en Navarra donde hubo sintonía de fuerzas progresistas para permitir el Gobierno foral de coalición, ésta se traslade también al Consistorio de Pamplona.

"Yo cuando el PSOE cambia para bien, me alegro", ha insistido para remarcar que PSOE, su espacio político, Bildu, junto a otras fuerzas progresistas, han votado juntos en el Congreso para impulsar medidas como revalorizar las pensiones o subir el salario mínimo.

"Así que es normal que se pueda votar juntos para conformar gobierno en Pamplona. A mí me parece una buena noticia", ha remachado Errejón.

Cuestionado por las duras críticas de UPN ante la moción que le arrebatará la Alcaldía, Errejón ha replicado que en España la derecha pacta gobiernos con los que "se reivindican orgullosos herederos de la dictadura" franquista, algo que sería impensable en Alemania y difícil de explicar en Europa.

SE DESMARCA DE LA DENUNCIA CONTRA ABASCAL: LA CONDENA DEBE SER SOCIAL

A su vez, Errejón ha manifestado que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, al decir que el pueblo acabaría colgando por los pies al presidente, Pedro Sánchez, son una "infamia" que merece la condena y repulsa en el plano social y político, pero se distancia de la decisión del PSOE de denunciarle por un presunto delito de odio.

"Yo creo que es muy peligroso empezar a generalizar los delitos de opinión y además creo que es muy peligroso, en particular, para la izquierda. Creo que los delitos de odio no son delitos contra las personas que ocupan cargos institucionales, porque esas personas ya están protegidas (...) son para proteger a minorías que estaban en situación de desamparo y eso no son los cargos públicos", ha zanjado.

El diputado del grupo confederal ha advertido además que cuando la izquierda emprende el camino de "·meterlo todo" en el Código Penal, aparece como un actor que "sólo regaña", que está "a la defensiva" y está convencido, a su vez, que "eso es un boomerang que se le acaba volviendo en contra".

A su vez, ha denunciado que en España existe una "doble vara de medir" dado que si esas palabras las profiere una persona de izquierdas o independentista, está convencido de que acabaría ante un tribunal.

No obstante, Errejón ha censurado que Abascal forma parte del clun que fue a aplaudir al nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, al que ha definido como un "sociópata" que cree que "la sociedad no existe", que "no le parece mal la venta de órganos" y que quiere un escenario de "guerra de todos contra todos".

LOS INDEPENDENTISTAS PUEDEN DEFENDER EL REFERÉNDUM

Respecto a si piensa que los partidos soberanistas catalanes han enterrado su pretensión de exigir un referéndum, Errejón ha opinado que en política "es muy importante no obligar al otro a renunciar a ser lo que es", dado que el independentismo es una ideología que tiene "perfecta cabida" en la Constitución y puede defender ideas incluso si estas son contrarias a algunos preceptos de la Carta Magna.

Ahora, el diputado de Sumar ha apuntado que sí han aceptado la idea de intentar hacer valer su fuerza negociadora y que en el otro lado hay un Ejecutivo progresista dispuesto a escuchar y a dialogar, mientras que el PP mandó "aporrear" a gente que intentaba participar en un referéndum".

En este sentido y con la amnistía como telón de fondo, Errejón ha dicho que el PSOE no siempre estuvo en ese lado dado que apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña ante el conflicto por el 'procés'.