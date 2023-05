Errejón: Ayuso dice que el cambio climático no existe pero ETA sí para no hablar de Madrid

El diputado de Más País Íñigo Errejón ha criticado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "diga que el cambio climático no existe, pero sin embargo diga que ETA sigue existiendo", y ha subrayado que hace esas declaraciones porque "no tiene nada que decir sobre Madrid".

En declaraciones a periodistas antes de un acto de campaña de Compromís en Elche (Alicante), Errejón ha afirmado que "si Ayuso no hablara de ETA, tendría que hablar de educación, de sanidad o de por qué tala cientos de árboles" y "por eso se dedica" a mentar a ETA.

Asimismo, ha sostenido que "el destinatario de esta campaña" es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque, a su juicio, la presidenta madrileña "está en campaña para cargarse a Feijóo" de la dirección nacional del PP, un partido que "sigue una línea de proyectos de destrucción de derechos y para acabar con el estado de bienestar".

"Feijóo ha abierto una bola que no sabe cómo parar e incluso víctimas de ETA le han dicho al PP que en campaña no se puede resucitarla", ha destacado Errejón, que ha concluido reivindicando que "hay quien decide hablar del pasado para no hablar de lo que de verdad importa".

Por su parte, el candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, ha reprochado a Ayuso que una presidenta de una autonomía "se tiene que preocupar de su sanidad, que la tiene hecha unos zorros; de su educación, maltratada, y de servicios públicos. De eso es de lo que se debe hablar".

"Es indecente que una presidenta saque a las víctimas de ETA y no se ocupe de lo verdaderamente importante, de lo que afecta a los ciudadanos", ha reivindicado Baldoví.