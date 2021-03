Errejón: Ayuso demuestra con las elecciones que no le importan los madrileños

El portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha asegurado este miércoles que "la única persona que en tiempos de pandemia está pensando en elecciones" es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien con su decisión de adelantar los comicios demuestra, según este dirigente político, que no le importa el bienestar de los madrileños.

"Solo Díaz Ayuso está pensando en hacer números electorales en un momento en el que estamos luchando contra el virus", ha dicho el diputado de Más País, que fue el candidato a la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo de 2019.

Errejón se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en el Congreso, donde había convocado a los medios para animar a Cs a presentar también en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León una moción de censura que desalojase al PP del Gobierno.

Mientras hacía estas declaraciones, se ha conocido que Ayuso ha disuelto la Asamblea de Madrid para convocar unas elecciones que eviten precisamente la operación que Errejón estaba animando a orquestar.

"Tenemos que decir que si el motivo es de principios y no de cálculos electorales no se nos ocurre que los movimientos en Murcia no valgan en Castilla y León, Madrid o en Andalucía", ha asegurado Errejón, que ha recordado que su formación ya ofreció tras las elecciones al PSOE y a Cs sus votos para gobernar, incluso quedándose ellos fuera del Gobierno.

Una oferta que ha reiterado este miércoles, aunque, tras conocer que Ayuso ha disuelto la Asamblea para convocar elecciones, ha anunciado a través de Twitter que Más País ha registrado una moción de censura en la Asamblea de Madrid con la diputada Mónica García de candidata. "Hay alternativa", ha escrito.