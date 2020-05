Errejón asegura que no le da "tranquilidad" la dimisión de la directora general de Salud Pública de Madrid

El líder de Más País ha confirmado que han llevado el asunto a la Fiscalía para conocer los motivos de la renuncia

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado este jueves que no le da "tranquilidad" que una experta en materia sanitaria como la directora General de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, presente su dimisión en plena crisis del coronavirus. "Si cuando los expertos se niegan a firmar un informe y eso les lleva a dimitir, queremos saber en qué manos estamos", ha dicho.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Errejón ha confirmado que Más Madrid ha llevado la renuncia de Fuentes a la Fiscalía para "saber los motivos de la dimisión". "Una profesional que dice que no firma que Madrid pase a la fase 1, porque no está preparada, en UCIs o en plan de desescalada, no sabemos por qué tiene que acabar dimitiendo", ha explicado.

Así, el líder de Más País ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que gobierna "para todos los madrileños" y le ha pedido que deje la "campaña de imagen permanente" para "chocar con el gobierno central". "Es su obsesión", ha subrayado.

Respecto a la prórroga del estado de alarma aprobada el miércoles en el Congreso, Errejón ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cuide "la mayoría que le vio nacer". "Cuando un Gobierno no tiene mayoría absoluta tiene que tratar mejor al parlamento y a sus socios", ha avisado el diputado, que ha insistido en el "diálogo" porque "vienen curvas y hace falta más capacidad de escucha y apoyos".