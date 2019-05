Errejón anuncia declaración de emergencia climática y "que se preparen para 10, 100, 1.000 Madrid Centrales"

El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, ha anunciado que una de sus primeras medidas en un gobierno progresista será una declaración de emergencia climática y una apuesta por llevar la zona de bajas emisiones de Madrid Central a municipios de la región. "Que se preparen para diez, cien, mil Madrid Centrales", ha lanzado.

Desde Madrid Río, donde con su compañera de cartel, Manuela Carmena, ha presentado no un programa medioambiental sino una candidatura verde como la de Más Madrid, Errejón ha sacado a pasear su ya famoso cuaderno rojo porque para el acto de hoy ha tenido que estudiar y dar la razón a todos aquellos, como su padre, entre el público, que siempre han defendido que la política sin ocuparse de la tierra, la vida y el aire no vale para nada.

Se trata de "liderar la transición ecológica" y dar todos los pasos que no ha dado no un gobierno regional sino "tres presidentes como si fueran una banda de saqueadores que se han ido turnando" y que se han regido por "la ley de la selva", a la que hay que dar la vuelta con "la solidaridad de la gente de abajo, por la de la gente decente".

El primer paso que daría con un gobierno progresista en la Comunidad sería una declaración de emergencia climática, al estilo de la presentada por Jeremy Corbyn en el Parlamento británico y que le causa "envidia". Y todo ello encaminado hacia una Ley de Cambio Climático, con una vicepresidencia de transición ecológica que garantiza la reducción de las emisiones contaminantes en un 50 por ciento en 2030 y de un cien por cien en 2050.

40.000 EMPLEOS VERDES

"Hay que planificar, un verbo que le produce urticaria al PP", ha lanzado. El plan de Más Madrid plantea generar 40.000 empleos verdes con la rehabilitación de edificios. El dinero necesario para ponerlo en marcha, 400 millones, procedentes de "lo que el PP regala a los 4.000 tipos más ricos". "Nos deben mil millones al año", ha concretado.

Y es que hay que asumir la transición ecológica porque "no se puede esperar más" cuando el Plan V que defiende puede ser generador de empleo. "No tenemos que llegar tarde. No queremos ver un documental y decir 'cómo son los americanos o los alemanes, lo que inventan' sino que no hay que llegar tarde cambiando las prioridades", ha señalado Errejón.

Uno de sus puntos de mira está en la rehabilitación energética de las viviendas, plan iniciado por el Ayuntamiento con el Plan Mad-Re pese a las "zancadillas" regionales. La propuesta regional arrancaría con la rehabilitación de 150.000 viviendas en aquellos puntos que más lo necesitan, como Carabanchel, Usera, Vallecas o Carabanchel.

Errejón ha destacado que otra de sus medidas es una apuesta por la compra pública de alimentación sostenible para hospitales, escuelas infantiles, centros de la administración... privilegiando a las cooperativas cercanas porque no tiene sentido comprar "garbanzos que viajan 2.000 kilómetros cuando se producen aquí".

Sus últimas palabras han sido para llamar a llenar el Madrid Arena el sábado y para dar una misión a los asistentes hoy, que no han acudido a Madrid Río "a aplaudir sino a adquirir un compromiso cívico" y es que consigan diez votos por cada uno de ellos entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Más Madrid cuenta con "la ilusión de la gente sencilla" y frente a otros partidos que llegan "arrastrando los pies", la plataforma lo hace "con energía eólica, que no gasolina".

"Que si todos votamos, Manuela Carmena vuelve a ser alcaldesa y le ponemos fin a 25 años de privatizaciones, empleo, saqueo y robo en la Comunidad. No hay que relajarse", ha concluido.