Eros Ramazzotti presenta su nuevo disco en Sevilla coincidiendo con el primer concierto de su gira mundial

Se trata de un álbum "positivo y alegre" para la gente "en estos momentos difíciles"

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Eros Ramazzotti ha elegido la ciudad de Sevilla para presentar su nuevo disco 'Latido Infinito', un sencillo "positivo y alegre" que ha hecho coincidir con el inicio de su gira internacional, convirtiéndose en el único concierto que ha dado el artista en España en el marco del World Tour Premiere.

El cantautor italiano ha explicado que, tras los últimos tres años que ha vivido, quería hacer "algo bueno" para la gente "en estos momentos difíciles", ya que "una canción puede cambiar o contribuir de forma positiva en la vida" de una persona.

Sobre el escenario elegido para este primer concierto ha dicho que la plaza de toros de La Maestranza, en la capital andaluza, tiene su encanto y "es uno de los lugares más maravillosos para hacer música", aunque se ha mostrado en contra de la tauromaquia por su "amor a los animales".

En este sentido, ha analizado el cambio que ha experimentado la música desde que empezó hasta hoy día. "La verdad es que la música ha cambiado mucho, ha cambiado la gente, han cambiado las preferencias y es todo como más llano", ha manifestado y ha añadido que "ahora", que ya no es "un niño", ha podido comprobar que "todo se ha vuelto demasiado parecido".

NUEVOS GÉNEROS CON LETRAS "MUY FUERTES" PARA LOS JÓVENES

Ha opinado que "hay música que no va a durar mucho en el tiempo", aunque "no está en contra" de ella, pero ha pedido "tener más compromiso para dejar a los músicos tocar". "Este tipo de música de hoy en día tiene mucha electrónica y la gente que ha estudiado mucho está un poco de lado; a mi me gusta seguir con la tradición y que los músicos puedan seguir tocando y exhibiéndose", ha señalado.

En esta línea, Ramazzotti ha indicado que la letra de los nuevos géneros musicales que han surgido "es muy importante para los jóvenes", sobre todo "si hay letras que no están a la altura y que tienen un significado muy duro, muy fuerte". "Hay letras que podemos decir que no están en línea con las enseñanzas de los padres a sus hijos para entrar en la sociedad de la forma correcta, por lo que la música es muy importante ya que puede motivar a los jóvenes", ha dicho.

El artista de 'La cosa más bella' ha hecho alusión a las colaboraciones con otros artistas como la de Alejandro Sanz, interpretando ambos 'Soy'. Se trata, según ha explicado, de la imagen de él mismo en su infancia con tres o cuatro años, "jugando al balón en la calle" y ha desvelado que en el videoclip grabado con el cantante madrileño aparece el hijo de Sanz.

Asimismo, ha apuntado que las colaboraciones con otros artistas se hacen por el feeling existente, aunque ha admitido que "ya no hay una Cher, una Tina Turner o artistas que son así de grandes". Eso sí, ha alabado a Alejandro Sanz, del que ha dicho que es "un músico y un autor muy bueno", de ahí que haya vuelto a esta forma de música con él.

POLÉMICA CON 'BELLA CIAO'

Por otro lado, preguntado por la polémica suscitada por Laura Pausini al negarse a cantar 'Bella ciao', ha aplaudido su actitud y ha considerado que "ella no quería dejar espacio a la polémica y por eso decidió no cantarla", al tiempo que ha sumado que su actitud "no es ni de derechas ni de izquierdas, porque ella es muy espontánea, es una persona que siempre dice lo que piensa, sobre todo si ello va a generar polémica y tenemos que respetarla".

Por último, Ramazzotti ha admitido que "ama España" porque es un país que le ha ayudado a abrirse paso como cantante en Latinoamérica y en "todo el mercado del otro lado", al tiempo que ha añadido que siente este país como si fuera su casa.

En el concierto que el italiano ha dado en Sevilla ha interpretado canciones tanto en italiano como en castellano, si bien los temas de su nuevo álbum 'Latido Infinito' han sido todas en su idioma por la dificultad que entraña el castellano. No obstante, ha destacado que "lo importante es pasarlo bien".