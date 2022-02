Ernesto de Hannover vuelve a perder los nervios y muestra su peor cara con la prensa

MADRID, 2 (CHANCE)

Intentando dejar atrás la polémica que le ha perseguido en los últimos años, Ernesto de Hannover ha comenzado una nueva vida en nuestro país. En Madrid ha encontrado el amor en Claudia Stilianopoulos, ha estrechado su relación con su hijo Christian de Hannover - y con su nuera, Sassa de Osma -, está disfrutando de su faceta de abuelo de los pequeños Nicolás y Sofía y goza de una tranquilidad y un 'anonimato' que no es fácil de conseguir en otros lugares.

Y es que a pesar de su fama, el exmarido de Carolina de Mónaco pasa completamente desapercibido en Madrid y es habitual verle paseando por la ciudad o disfrutando de la gastronomía española en alguno de los restaurantes más exclusivos de la capital.

Sin embargo, de tanto en cuanto Ernesto hace gala del legendario mal carácter del que tantas veces le hemos visto 'presumir', arremetiendo contra la prensa que sigue sus pasos en Madrid. En esta ocasión el príncipe alemán no estaba ni con su hijo ni con su novia - a la que conoció el pasado verano en Ibiza - cuando, a la salida de un bar, ha mostrado su peor cara con los reporteros que tan solo se interesaron por cómo se encuentra. "Do you want me to fuck you?" exclamaba visiblemente nervioso y haciendo aspavientos. Un tenso momento que puedes ver en el siguiente vídeo:

?