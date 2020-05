Erkoreka advierte a los partidos de que hay que decidir ya las elecciones porque si no la opción de julio "desaparece"

Afirma que Urkullu "no tiene una decisión definitiva tomada" y quiere "contrastar" y "ponderar los pros y contra" de las dos alternativas

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha advertido a los partidos políticos que es el "momento de decidir" la fecha de las elecciones autonómicas porque, si no, la opción de que se celebren en julio "desaparecería definitivamente sin haberla sopesado".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha indicado que el "único compromiso" que tiene ahora mismo el Lehendakari, Iñigo Urkullu, es el asumido con los partidos para celebrar una reunión el próximo jueves, 14 de mayo.

Erkoreka ha manifestado que la competencia para convocar las elecciones corresponde al Lehendakari, pero "ha dejado claro que quiere ejercer esa atribución personal que le corresponde como Lehendakari con los partidos políticos, contrastarla con los partidos porque hay un marco de decisión vinculado a una situación sanitaria que evoluciona en el tiempo y quiere conocer la opinión al respecto de los partidos".

Ha señalado que a este segundo encuentro en relación con las elecciones, tras el celebrado la pasada semana, Urkullu acudirá aportando una serie de documentos que van a definir la situación sanitaria actual y las perspectivas y expectativas de futuro para los próximos meses, así como un conjunto de medidas que, "por lo menos, a la altura de la situación sanitaria que se encuentra hoy, habría que adoptar para garantizar plenamente la salud de las personas que vayan a votar y las que formen parte de la administración electoral".

"Después veremos cómo evoluciona la pandemia y, si en función de esa evolución, esas medidas tienen que modularse", ha añadido. Erkoreka ha indicado que "no hay una decisión adoptada" en torno a la fecha en la que se van a celebrar las elecciones.

"El Lehendakari no tiene una decisión definitiva tomada y lo que quiere contrastar con los partidos es si de las dos opciones que hay sobre la mesa, hacerlas en julio o en octubre, ponderar pros y contra y evaluar, con los datos sobre la mesa, si la situación sanitarias es previsible que sea mejor o peor en julio o en octubre, contrastar esto y, en función de lo que resulte de ese contraste, tomar la decisión correspondiente", ha agregado.

El portavoz del Ejecutivo autónomo ha afirmado que el "cómo, cuándo o de qué manera" va a decidir el Lehendakari firmar el decreto de convocatoria de elecciones "es algo que no se puede adelantar" porque depende también del "constraste con los partidos".

Erkoreka ha insistido en que a esa reunión Urkullu acudirá "con un bloque documental suficiente" para que todos "puedan formarse criterio" en relación con esta cuestión y posicionarse "más o menos fundadamente" ante las dos opciones que están sobre la mesa.

"Alguien ha dicho que no era el momento de decidir, no, pero, si entre las alternativas está julio u otoño, lógicamente es el momento de decidir, es precisamente éste el momento de decidir porque, si no se decide ahora, la alternativa de julio desaparece definitivamente sin haberla sopesado, sin haberla contrastado y haber hecho la reflexión oportuna y nadie sabe, a priori, si la situación sanitaria va ser mejor en julio que en octubre a esos efectos. Es una ponderación que hay que hacer", ha agregado.