Erdogan amenaza con una nueva ofensiva militar en Siria si las FDS no cumplen lo pactado entre Turquía y Rusia

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado este sábado con retomar la ofensiva militar turca en el norte de Siria si las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) no cumplen con los términos de la "zona de seguridad" pactada el pasado martes entre Turquía y Rusia y que da un plazo de 150 horas (poco más de seis días) para que las FDS se retiren.

"Limpiaremos la zona fronteriza de los terroristas de las YPG si Rusia no cumple con sus obligaciones conforme al Acuerdo de Sochi", ha apuntado Erdogan este sábado en referencia al pacto para la retirada de las FDS a 30 kilómetros de la frontera turca acordada con Moscú. Las Unidades de Protección Popular kurdas (YPG) son la columna vertebral de las FDS y están consideradas como grupo terrorista por Turquía.

"Esperamos que el mundo respete las preocupaciones de seguridad de Turquía y apoye su proyecto para garantizar el retorno de los refugiados sirios", ha añadido, según recoge el periódico turco 'Daily Sabah'. La intención de Turquía es reubicar en una zona de seguridad en el norte de Siria a los aproximadamente 3,6 millones de refugiados sirios acogidos en Turquía.

Además, Erdogan ha vuelto a amenazar a la Unión Europea con una oleada de migrantes si no apoya los "proyectos humanitarios" de Turquía en Siria durante un acto celebrado en el estadio del Fenerbahçe. "Si los proyectos que hemos desarrollado para la vuelta de los refugiados sirios a su país no reciben apoyo, no tendremos más alternativa que abrir nuestras fronteras", ha advertido.

El viernes el comandante de las FDS, Mazlum Kobani, anunció que el grupo "no ha aceptado" la totalidad del acuerdo de Turquía y Rusia y subrayó que fueron consultados y que tienen "reservas" respecto al contenido del mismo.

El pacto prevé que a partir del mediodía del 23 de octubre de 2019, la Policía Militar rusa y la guardia fronteriza siria entrarán en el lado sirio de la frontera, fuera de la zona de la 'Operación Manantial de Paz', para facilitar la retirada de los elementos de las YPG y sus armas en una zona de 30 kilómetros desde la frontera, lo que debe ser concluido en 150 horas.

En este sentido, apunta que a partir de ese momento, se iniciarán patrullas conjuntas entre Rusia y Turquía al oeste y el este del área de la 'Operación Manantial de Paz' con una profundidad de diez kilómetros, a excepción de Qamishli.

Por último, Moscú y Ankara acordaron la creación de un organismo para verificar la aplicación de este memorando y trabajar "para lograr una solución política" al conflicto en Siria y apoyar los trabajos del comité constitucional, que redactará la nueva Carta Magna del país.