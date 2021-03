ERC urge a negociar el nuevo Govern y exige que cesen los reproches

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha urgido a los otros dos partidos independentistas, JxCat y la CUP, a intensificar las negociaciones para lograr un acuerdo con el que formar Govern "lo antes posible", y ha exigido que cesen "los reproches" entre aliados porque "así no se construye la confianza".

En la rueda de prensa telemática posterior a la reunión de la dirección de ERC, Vilalta ha valorado positivamente la formación de la nueva Mesa del Parlament "con una amplia mayoría independentista y también con un acento hacia la izquierda", y ha pedido a JxCat y la CUP "pasar a la siguiente etapa" para acordar el nuevo Govern.

Sobre los comunes, la portavoz de ERC ha puntualizado que, aunque ahora mismo la prioridad pasa por un acuerdo con JxCat y la CUP, su partido no los ha excluido, como afirman ellos, sino que seguirá hablando con En Comú Podem para intentar sumarlos y conformar "una sólida mayoría" expresada a través de "un Govern amplio".

La portavoz republicana ha evitado entrar en polémica con la nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, a raíz de su discurso inicial y declaraciones posteriores, y tampoco ha querido valorar otras declaraciones hechas por el expresidente Quim Torra.

Ha quitado importancia, asimismo, a las declaraciones hechas durante el fin de semana por parte de la CUP y de los comunes, pero ha lamentado que "todo el mundo lanza reproches y acusaciones. Nosotros no -ha puntualizado-, buscamos propuestas para asumir los retos que tiene planteados el país".

"Con reproches no se construye la confianza -les ha advertido-, y a nosotros no nos encontrarán en peleas estériles, somos pro-positivos, generosos y responsables, y no queremos mirar hacia el pasado sino empezar una nueva etapa".

Esta nueva etapa, ha explicado Marta Vilalta, tiene que estar "marcada por el servicio al país, el bienestar social y el avance hacia la república catalana desde el respeto, la lealtad y estando al lado de la gente".

Según la portavoz de ERC, hay que conseguir un acuerdo con el que formar Govern "lo antes posible" porque "el país necesita un gobierno fuerte, estable, leal y compacto" y esto se consigue "con propuestas y no reproches".