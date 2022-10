ERC urge a JxCat a decidir, pero avisa de que puede gobernar "en solitario"

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha urgido a JxCat a "aclararse y decidir" sobre su continuidad en el Ejecutivo catalán, pero ha avisado de que, en el caso de que decida abandonar el Govern, los republicanos "están preparados para todos los escenarios, como gobernar en solitario".

El gobierno catalán pende de un hilo tras una semana de crisis entre los socios de coalición y el cese del vicepresidente catalán Jordi Puigneró por pérdida de confianza, a la espera de que JxCat consulte a su militancia sobre si deben seguir o no en el Govern.

En rueda de prensa, Vilalta ha considerado que el independentismo debe demostrar que cuando está en las instituciones es "útil" y "gobierna para todos", más aún en momentos de crisis como el actual, pero ha señalado que "lamentablemente esa no es la actitud de JxCat".

"Una parte notable de Junts hace tiempo que trabaja para romper el gobierno del país", ha reprochado la portavoz republicana, que como ejemplo de ello ha aludido a la auditoría interna sobre la acción de gobierno, la consulta a su militancia, los "ultimátums constantes" al president, la reprobación al conseller de Educación en el Parlament o la cuestión de confianza "desleal" planteada la semana pasada.

Como también que desde esa formación "se aplauda la OPA del Consejo de la República para tutelar al presidente y al gobierno, o cuando sonríen o aplauden los silbidos a Carme Forcadell", en alusión a la actitud de algunos dirigentes de JxCat durante los abucheos a la expresidneta del Parlament durante la manifestación de este sábado por el quinto aniversario del 1 de octubre.

La dirigente ha considerado que "es JxCat quien debe aclararse" internamente y "decidir si quieren seguir en el Govern y actuar de forma leal, con respeto y corresponsabilidad". "Solo lo pueden decidir ellos. Que decidan, hagan su consulta y después podremos hablar de todo y reconstruir lo que haga falta", ha agregado.

Pero, del mismo modo, ha dejado claro que ERC mantiene su compromiso para garantizar la estabilidad de las instituciones: "Queremos un gobierno estable, no inmerso en le ruido. Es evidente que nuestra responsabilidad es estar preparados para cualquiera de los escenarios, y también un supuesto gobierno en solitario".

"DECEPCIÓN" ANTE LOS ABUCHEOS A FORCADELL Y ROVIRA EN EL 1-O

Vilalta ha mostrado la "decepción y tristeza" por los abucheos que recibió Forcadell en la concentración del sábado para conmemorar el 1-O, unos silbidos que también recibió la secretaria general Marta Rovira cuando se mencionó su nombre en un momento del acto.

"Queremos expresar nuestro rechazo a los silbidos a Forcadell y Rovira en el acto del Consejo de la República, y nuestra decepción y tristeza ante las sonrisas cómplices de algunos ante esta situación. Forcadell lo ha dado todo por la libertad del país, incluso su libertad personal".

Bajo su punto de vista, "silbar y criticar a compañeros de viaje" aleja al independentismo de sus objetivos". "El acto de este fin de semana congregó todos los valores que no queremos. Un país mejor no es un país que no deja hablar a su gente", ha afirmado.

Por último, sobre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendiendo hoy en Barcelona que el artículo 155 se debería haber aplicado más tiempo en Cataluña, ha opinado que esas declaraciones llevan a ERC a "reafirmarse en ser un estado independiente, para que las decisiones que afectan a Cataluña no las pueda decidir la presidente de la Comunidad de Madrid".