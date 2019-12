ERC no se reunirá con PSOE hasta saber cómo actúa la Abogacía con Junqueras

ERC ha decidido no volver a reunirse con el PSOE para negociar la investidura de Pedro Sánchez hasta conocer la postura del Gobierno sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que reconoce la inmunidad del líder republicano, Oriol Junqueras, y ver "cómo actúa la Abogacía del Estado".

En una comparecencia conjunta del grupo de ERC en el Parlament, la portavoz de este partido, Marta Vilalta, ha indicado que Esquerra permanecerá a la espera de que el PSOE y el Gobierno en funciones decidan si quieren utilizar la sentencia del tribunal de la UE para "poner fin a la vía represiva y policial" contra el independentismo.

"Hoy ha ganado la justicia y también la democracia -ha afirmado la portavoz de ERC- porque lo que ha dicho el TJUE es que se han vulnerado los derechos de Junqueras y de toda la ciudadanía que lo votó, con lo cual ahora hay que procurar que esta sentencia se cumpla".

Ha reclamado, en este sentido, al Gobierno del PSOE en funciones que "se pronuncie sobre la sentencia del TJUE y diga qué acciones llevará a cabo la abogacía del Estado" para "acatarla" y que "se cumpla".

Hasta que el PSOE no se defina al respecto, ha recalcado, "ERC no volverá a reunirse" con sus representantes, aunque fuentes de los republicanos han puntualizado a EFE que esto no implica una ruptura de las conversaciones, sino más bien que las mismas han entrado "en un compás de espera".

Según Marta Vilalta, "el PSOE tiene la oportunidad para demostrar que pone fin a la vía judicial y de la represión y que empieza una nueva etapa con el acatamiento de lo que dice el tribunal de la UE".

ERC, por su parte, pedirá la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Junqueras a 13 años de prisión, así como su puesta en libertad.

El presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, ha afirmado que la sentencia del tribunal de Luxemburgo "marca un antes y un después en la defensa de los derechos políticos que son imprescindibles en democracia"

"Los ciudadanos europeos no pueden dejar de estar representados, no pueden quedar silenciados", ha apuntado y ha añadido: "la sentencia nos dice algo más, que es que cuando la justicia es realmente independiente de los poderes políticos, los independentistas ganamos porque estamos defendiendo derechos fundamentales".

Torrent ha hecho suyas las palabras de su homólogo, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y ha reclamado "que se cumpla la sentencia" porque "no se entendería que aquellos que se han pasado años diciendo que se deben cumplir las leyes y las sentencias, ahora incumplan la del tribunal de la UE".