ERC reprocha a Batet que el PSOE alardee del "no diálogo" con Cataluña

El alcaldable de ERC por Barcelona, Ernest Maragall, ha reprochado este miércoles a la ministra Meritxell Batet que el PSOE alardee del "no diálogo" con Cataluña sobre la autodeterminación, porque esto implica que "el modelo de Estado que ofrece no contempla una salida democrática".

En un acto electoral realizado en el Turó de la Rovira, en el barrio del Carmel de Barcelona, Maragall se ha referido al rechazo de Batet a la autodeterminación y le ha reprochado que el PSOE "trate de demostrar que no tiene nada que ver con las fuerzas independentistas".

"No me parece bueno que en un período como el que estamos el PSOE vea positivo lucir el no diálogo con Cataluña" sobre el derecho a la autodeterminación, ha afirmado Maragall, que ha recomendado a Batet que recapacite "porque su postura implica que el Estado no ofrece una solución democrática" para que los catalanes "decidan su futuro libremente".

El candidato republicano en las elecciones municipales del 26 de mayo ha querido comentar una frase pronunciada por la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la que cuestionaba que ERC sea una fuerza de izquierdas porque no desea la solidaridad entre las diversas comunidades.

"Se nota mucho que de eso de la izquierdas Arrimadas no lo entiende, es natural porque no es su hábitat natural, es más bien el contrario", ha dicho Maragall, antes de denunciar que utiliza "un lenguaje repetitivo, con una mezcla de mentiras y retórica vacía".

A su entender, "a ERC nadie le puede dar lecciones de solidaridad y de defender los intereses de la gente".

Maragall ha atribuido las palabras de Arrimadas "a la constatación de que Ciudadanos ha dejado de crecer, es la desesperación de ver que pierden posiciones".

Con respecto al debate de TV3 previsto para esta noche, Maragall ha explicado que ERC lo ve desde "una perspectiva de orgullo y confianza".

"Creo que en términos de calidad democrática se puede tener un debate de propuestas, al contrario de lo que hemos visto en días anteriores en otros debates, en los que había una sucesión de monólogos con guiones previamente cocinados".