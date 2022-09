ERC reivindica seguir en el Govern en la conmemoración de cinco años del 1-O

Esquerra ha conmemorado el quinto aniversario del referéndum del 1 de octubre, en un acto en la vigilia de esa celebración en el que, en plena crisis de relaciones con JxCat, han reivindicado que los republicanos no pueden abandonar la Generalitat ni permitir que "nadie la denigre o la arrastre".

Unas horas antes de que arranquen en Cataluña las conmemoraciones de los cinco años del referéndum ilegal de independencia de 2017, la formación republicana ha llevado a cabo un acto propio en La Ràpita (Tarragona), ante el pabellón municipal que acogió uno de los puntos de votación y que fue escenario también de duras cargas policiales para tratar de frenar la consulta.

El acto ha contado con la participación de algunas de las principales caras del partido o protagonistas de la organización de aquel referéndum, como Oriol Junqueras, Marta Rovira, Marta Vilalta, Meritxell Serret, Lluís Salvadó o Anna Simó, entre otros.

Precisamente ha sido el líder de ERC y por aquel entonces vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien ha querido subrayar el papel de Esquerra para tirar adelante el referéndum, recordando las detenciones que se produjeron días antes en la Consellería de Economía y Hacienda, entonces en manos republicanas. "No fue por casualidad", ha afirmado.

Pero ha ido más allá al avanzar que "quien hará posible que votemos en un referéndum que tenga reconocimiento de la comunidad internacional y permita que Cataluña se convierta en un país independiente será la gente de ERC". "Y decir la verdad no sobra nunca", ha señalado.

ADVERTENCIA A JXCAT: ESQUERRA SEGUIRÁ EN EL GOVERN

Junqueras ha recordado que el independentismo se enfrenta a un Estado "que está dispuesto a usar todas sus herramientas más allá de lo que permite el derecho internacional", como lo demostró "golpeándonos con porras, deteniéndonos, encarcelándonos o enviándonos al exilio", ante lo que la única respuesta del movimiento independentista es "ser más".

"Y no podemos abandonar las instituciones, porque son las herramientas que tenemos. No podemos abandonar los ayuntamientos, ni el Parlament, ni el Govern, ni la presidencia de la Generalitat. No podemos denigrarla, ni arrastrarla, ni permitir que nadie lo haga", ha señalado, en un aviso implícito a su socio de gobierno, JxCat.

En una semana marcada por la crisis en el seno del Ejecutivo catalán, que pende de un hilo a la espera de la consulta interna de JxCat sobre su continuidad en el gobierno, Junqueras ha dicho que "nadie convencerá a ERC de que para ganar hemos de ser cada vez más puros, cada vez menos y más débiles".

Los republicanos, en contraposición, defienden que el independentismo "debe ser más transversal, más abierto y más fuerte democráticamente para ganar, y ser cada vez más"; y ha esgrimido que la "única" estrategia sobre la mesa es la de ERC, basada en construir "alianzas y complicidades" con todos los sectores económicos, sociales y culturales, para así "limitar la capacidad de represión del Estado". "No hay ninguna otra estrategia", ha afirmado.

"Ojalá no tuviéramos que hacer esta estrategia solos -ha dicho, reiterando sus reproches a JxCat-. Si nos ayudaran un poco, si de vez en cuando priorizaran el país, la nación y el pueblo a sus intereses de partido, seguro que estaríamos más cerca de la independencia. Pero nosotros no dejaremos de acogerlos generosamente cuando dejen de pelearse y se pongan a trabajar para este país".