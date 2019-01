ERC reitera que el Gobierno tiene que "mover pieza" para que ellos lo hagan

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado hoy que su partido todavía no ha decidido aún si presentará una enmienda de totalidad a los Presupuestos, pero en todo caso ha reiterado que si el Gobierno "mueve pieza" entonces "nosotros nos moveremos y pondremos lubricante a los engranajes".

Tardà ha remarcado que ERC mantiene la misma postura, al reclamar al Ejecutivo que dé pasos en dos ámbitos, el judicial, instando a la Fiscalía a retirar la acusación de rebelión contra los encarcelados del "procés" y en el político, para que reconozca "aquello que ya hemos reconocido los independentistas" mediante una "solución democrática" integradora.

En este sentido ha explicado que es preciso buscar una "resolución democrática que integre a los catalanes que son independentistas y a los catalanes que no lo son", porque la "fórmula Sánchez", esto es, la reforma del Estatut, es insuficiente ya que dejaría "al margen" al 50 por ciento de los catalanes, los que no son autonomistas.

"El referéndum es inevitable, se trata de avanzar e ir concretando aquello que será", ha remarcado.

ERC reunirá mañana a su Ejecutiva en Ginebra, y entre tanto Joan Tardà no cree que el presidente catalán, Quim Torra, haya tenido "ninguna mala intención política" al advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que, si no se "mueve" con una propuesta sobre la autodeterminación, el independentismo no permitirá la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Ha apuntado que Torra habló en nombre del Govern catalán, pero a renglón seguido ha recordado que se trata de un Gobierno "no monocolor" y que la posición sobre lo que hará el grupo parlamentario de ERC en el Congreso en el debate de presupuestos la adoptará este partido.