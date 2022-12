ERC se reafirma en el referéndum y prevé mesa de diálogo antes de acabar 2022

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reafirmado la apuesta de su partido por el referéndum de autodeterminación y ha confiado en que la mesa de diálogo Estado-Generalitat se celebre antes de acabar el año, ya que este fue el "compromiso" al que llegaron ambas partes.

En rueda de prensa, Vilalta ha sido preguntada acerca de las informaciones periodísticas que apuntan a la posibilidad de que el Gobierno estuviera enfriando la fecha de esa reunión de la mesa de negociación, que a priori estaba pactado que se reuniera antes de que finalice este año 2022.

La dirigente republicana ha recordado el "compromiso" que ambos gobiernos adquirieron en la última reunión de la mesa de diálogo, en el sentido de que "este otoño se intensificaría la agenda antirrepresiva y que había una nueva reunión de la mesa de negociación".

"Nos mantenemos en el compromiso de que se pueda hacer la reunión antes de acabar el año", ha señalado la portavoz de Esquerra, que ha añadido: "Aún no ha acabado 2022. Nos reafirmamos en que sería bueno cumplir este compromiso, también de calendario".

MENSAJE A ILLA: "QUIZÁ A QUIEN LE FALTA CORAJE ES AL PSC"

Por otro lado, Vilalta ha ironizado con el hecho de que "quizá alguien ha descubierto esta semana que ERC es independentista" y defiende un referéndum de autodeterminación. "Nosotros no engañamos a nadie", ha dicho.

Una respuesta directa al líder del PSC, Salvador Illa, quien en una entrevista con el diario 20 minutos ha criticado la "cobardía política" de ERC, a quien según el dirigente socialista "le falta coraje para decir que no habrá referéndum en Cataluña".

"A ERC no le falta coraje para decir que no habrá referéndum. ERC trabaja para hacer posible un referéndum de independencia. Quizá a quien le falta coraje es al PSC por no escuchar a sus propios votantes y a la sociedad en Cataluña que pide votar el futuro colectivo de Cataluña", ha sugerido Vilalta, replicando a Illa.

Ha considerado que el referéndum pactado es "el instrumento más legítimo a nivel internacional", por lo que ha confiado en que el Gobierno central acabe cediendo en ese sentido: "Muchas cosas que parecían imposibles han acabado pasando. La fórmula pasa por persistir".

Mayor preocupación ha mostrado en cambio por la situación en el Congreso, donde "la derecha y la extrema derecha quieren ganar por vía judicial lo que no pueden ganar en las urnas. Lo que ha hecho el PP esta semana es de una enorme gravedad. Vemos actuaciones antidemocráticas, propias de estados con graves carencias y poca cultura democrática".