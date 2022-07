ERC reafirma su apuesta por el diálogo y no ve ninguna alternativa en JxCat

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes que Esquerra mantiene su apuesta por el diálogo con el Estado, y ha subrayado que detrás de las críticas expresadas por JxCat en su congreso, no ve "ninguna alternativa" ni tampoco "ninguna concreción".

Según ha indicado en rueda de prensa la portavoz de ERC, no se avanza hacia la independencia "haciendo proclamas autocomplacientes ni con críticas vacías", por lo que ERC "apuesta por el diálogo, el debate y la vía democrática para la resolución del conflicto".

Sobre el cuestionamiento de la mesa de diálogo, ha lamentado que "en el otro lado (de la mesa) no haya propuesta y también que aquellos que se dedican a menospreciar y atacar el espacio de negociación no contribuyan a aportar propuestas".

"Lo cierto -ha destacado- es que el camino se hace andando, y estamos justamente buscando cómo resolver conflictos, que no se resuelven solos, y lo que hay que hacer es actuar".

En JxCat, ha señalado Marta Vilalta, "no hemos visto ninguna alternativa" a la vía del diálogo, porque "¿en qué consiste pasar a la acción?, hemos visto proclamas pero no cómo se concretan".

"Constatamos que no hay alternativa y no hemos visto ninguna concreción en el congreso de JxCat", ha añadido antes de referirse a la apuesta de este partido por la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, y el de patrimonio.

Para la portavoz de ERC, "veremos cómo se traduce esto, pero lo cierto es que (los de Junts) se definen como siempre han hecho, como la derecha soberanista y ahora independentista, y está bien que se desacomplejen a nivel ideológico".

Según Vilalta, ERC seguirá defendiendo el cumplimiento del Plan de Govern, "que es la guía que se irá implementando en los próximos años, y nos remitimos a ella", ha recalcado antes de recordar que en dicho plan no figura esta cuestión de los impuestos.

Con respecto a las discrepancias sobre la mesa de diálogo, ha apuntado que el Govern no puede esperar a que JxCat se decida a sumarse: "No podemos esperar a que JxCat venga a la mesa o que se pongan de acuerdo entre ellos, no esperaremos, porque necesitamos una resolución democrática del conflicto".

Ha puntualizado, no obstante, que entra dentro de la normalidad que en un gobierno de coalición haya algunas discrepancias "y por esto es necesario encontrar unos consensos mínimos y el plan de gobierno, y si alguien no se siente cómodo, que tome decisiones".

"Si alguien tiene ganas de hacer ruido que tome las decisiones oportunas -ha insistido Vilalta-, porque solo criticando no se soluciona nada". EFE

