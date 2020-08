ERC quiere regular la lucha contra las mafias de la okupación pero sin criminalizar a quienes lo hacen por necesidad

VÍDEO: Enlace a archivo vídeo disponible al final del texto.

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, considera necesario regular la lucha contra las mafias que se dedican a la ocupación ilegal de viviendas pero, eso sí, teniendo en cuenta que no se puede "criminalizar" a aquellas personas que lo hacen por necesidad.

Rufián ha respondido así, en una entrevista con Europa Press, cuando se le ha pedido una posible solución al fenómeno de las mafias de la okupación que existe en el país, no de aquellas personas que entran en casas por su especial situación de vulnerabilidad.

El independentista catalán ha destacado que el Govern de la Generalitat ya ha presentado diferentes iniciativas para tratar de regular este tipo de situaciones y que ERC pretende hacer lo propio en el Congreso con el fin de luchar contra esas mafias.

Eso sí, partiendo de la base de que "la inmensa mayoría de la gente" que entra en un piso que no es suyo "no es por gusto" pero también que desde ERC no van a apoyar "jamás" a esa suerte de grupos "neofascistas" a los que "aplaude" parte de la prensa de España y que se "vanagloria" de "echar a patadas" a los 'okupas'. "Conocemos casos de grupos que son cercanos a la extrema derecha que están aprovechando eso para hacer un nombre", ha denunciado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "proteger a todo el mundo" pero "sin criminalizar a las personas que tienen una enorme necesidad" ni aplaudir a los "fascistas" que se están haciendo "famosos" con esta cuestión.

Preguntado sobre si para casos extremos de 'okupación' su partido apoya el desahucio exprés, el portavoz de ERC ha comenzado puntualizando que se está regulando "sin entrar en la brocha gorda" pero que, de entrada, lo del desahucio exprés le da "miedo" porque, según ha señalado, en ocasiones acaba siendo "terriblemente injusto".

