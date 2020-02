ERC quiere que la Mesa de Negociación se reúna la semana próxima como máximo

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha exigido este lunes que se convoque la primera reunión de la Mesa de Negociación entre los gobiernos central y catalán para "la semana próxima como máximo", ha instado a ambos presidentes a que fijen la fecha y ha advertido de los intentos de boicotear dicha mesa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, Vilalta ha insistido en que la nueva mesa debe empezar a funcionar "lo antes posible", y ha avisado de que Esquerra no entendería que se busque "dilatar" más su convocatoria con temas formales como la figura del mediador, ni que se quiera "mezclar los temas a tratar" con los de la Comisión Bilateral.

Sobre la insistencia de JxCat en la figura del mediador, la portavoz republicana se ha mostrado rotunda y ha dicho que "no puede haber excusas" para no convocar la primera reunión, al tiempo que ha subrayado que "hay que dejar de hablar de la Mesa de Negociación y empezar a hablar en la Mesa de Negociación".

Vilalta ha recordado que el propósito de esta mesa es hablar exclusivamente "del conflicto político" que existe entre Cataluña y el Estado, así como de la forma de resolverlo.

"Sabemos que el Estado intentará mezclar el contenido de la Mesa con el tema económico, las transferencias no ejecutadas, o los temas sectoriales, pero no lo permitiremos", ha subrayado, puesto que para hablar de estas cuestiones, ha dicho, "ya existe la Comisión Bilateral Estado-Generalitat".

Según Vilalta, "no hay que mezclar las mesas" y "lo primero es crear la de negociación del conflicto político, y que empiece a trabajar".

"Luego ya se puede reunir la Comisión Bilateral y el resto de comisiones existentes para tratar cuestiones competenciales", ha indicado la portavoz republicana, que se ha recalcado: "Cuando el Gobierno demuestre que quiere resolver el conflicto político entonces podremos abrir el resto" de instrumentos de diálogo ya existentes.

Ha insistido, en este sentido, en que ambos presidentes -Pedro Sánchez y Quim Torra- tienen que "poner fecha ya, lo antes posible, la semana que viene como máximo; no entenderíamos otra cosa, puesto que no hay que perder más tiempo y empezar a abordar cómo solucionar el conflicto político".

En su opinión, "nada desearía más" el PSOE que la mesa negociadora "no existiese y no tenerla que convocar". Pero ha puntualizado: "Otra cosa que le gustaría es que la boicoteemos nosotros mismos (la parte catalana), pero ERC no le hará este regalo".

Sobre las cuestiones que planteará la parte catalana, ha recordado que "ya hay consenso en los dos ejes fundamentales, que son el derecho de autodeterminación y la amnistía, mientras que el resto de cuestiones se pueden ir hablando posteriormente, son flecos que se pueden concretar después".

La portavoz de ERC ha celebrado que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ya haya podido salir hoy de la cárcel para ir a trabajar fuera del recinto penitenciario, y que esto mismo pueda ocurrir con la exconsellera Dolors Bassa, pero ha indicado que "hay que seguir luchando sin desfallecer para conseguir su libertad definitiva".