ERC: el PSC no ha superado "la prueba del algodón" para rechazar la inhabilitación de Torra

Vilalta avisa de que el futuro Gobierno progresista no es garantía de solución al conflicto

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha dicho que el PSC no ha superado "la prueba del algodón de la democracia y de la defensa de derechos" en el pleno de respuesta a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que pida inhabilitar al presidente Quim Torra.

En el pleno de este sábado, los socialistas han presentado una propuesta de resolución que pide constatar que la inhabilitación de Torra aún no es firme, y Vilalta ha explicado que la votarán en contra, no porque no estén de acuerdo, sino porque "queda lejos" del rechazo a la decisión y a lo que ERC considera que supone un intento de ganar a través de la JEC lo que Cs y PP --que presentaron el recurso-- no pudieron ganar en las urnas.

Vilalta ha explicado que, pese a la oportunidad que creen que el PSC ha perdido en el pleno, consideran que hay apostar por la oportunidad que a su juicio genera la futura mesa de diálogo entre gobiernos incluida en el acuerdo de investidura entre socialistas y republicanos.

Con todo, ha explicado que rechazarán un punto de otra propuesta de resolución presentada por los comuns que pide desbloquear el conflicto catalán con un gobierno progresista en el Estado: ERC considera que formar ese futuro ejecutivo "por sí solo no blinda de facto la resolución al conflicto", y cree que debe ir acompañado de instrumentos y voluntad política.

Los republicanos sí votarán a favor de la propuesta de resolución que han presentado conjuntamente con JxCat y la CUP que rechaza la decisión de la JEC y ratifica a Torra como presidente, y ha destacado la importancia de la unidad del independentismo frente a la "represión" del Estado, aunque ha subrayado que el gran acuerdo con el que quieren conseguir la república catalana debe interpelar a actores más allá del independentismo.