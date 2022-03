ERC pregunta a Podemos dónde son más útiles "si dentro o fuera del Gobierno"

ERC ha pedido a Unidas Podemos que reflexione sobre dónde son más útiles "si dentro o fuera del Gobierno" tras considerar que se vive un momento "negro y duro" como consecuencia de la política exterior con Marruecos o por las medidas que quiere adoptar el Ejecutivo frente a la guerra en Ucrania y que no comparten ni sus socios de coalición ni los partidos que apoyaron la investidura.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado en rueda de prensa en el Congreso que "todo lo bueno" que ha pasado en los últimos años en la Cámara ha sido gracias al voto de ERC, de EH Bildu, de Compromís, de Más País, del PNV "y al de los compañeros de Unidas Podemos", al tiempo que algunos de estos socios parlamentarios también han avisado a Sánchez de que "se le puede ir la legislatura de las manos".

La mayoría de estos partidos, incluido también Ciudadanos, creen que Sánchez debería dar explicaciones cuanto antes sobre la nueva postura que ha adoptado España frente al Sáhara Occidental y su apoyo a Marruecos.

"Cuando violas 64 declaraciones de la ONU hay que dar explicaciones más allá de las líneas ocultas que pueda decir en un discurso sobre Europa", ha dicho Rufián tras conocer que el presidente del Gobierno tendría previsto comparecer en el pleno del Congreso la próxima semana para dar cuenta de las reuniones del consejo europeo.

ERC y los socios de investidura coinciden en que el giro de 180 grados que ha dado el Gobierno español al respaldar la propuesta marroquí de autonomía del Sáhara Occidental tiene derivadas "muy graves" que tienen que ver con la energía y con la relación con Argelia.

"Es un inmenso error", ha aseverado el portavoz de Más País, Íñigo Errejón que ha incidido en la necesidad de que el Gobierno dé explicaciones "en boca de su presidente", mientras el dirigente de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, también ha advertido al Ejecutivo de que tiene "que reflexionar antes de tomar decisiones unilaterales que puedan comprometer esta mayoría".

La mayoría de los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez señalan que el Ejecutivo tiene que afrontar la legislatura que le queda con "firmeza y valentía", tanto con una fiscalidad progresiva para que paguen más las rentas más altas como con medidas de protección a las familias ante la inflación y los elevados precios energéticos.

"El Gobierno da señales de ensimismamiento, improvisación y bandazos en un momento en que la gente lo está pasando mal...Si no hay una reacción de inmediato y con firmeza, se le puede ir la legislatura de las manos", ha dicho Errejón, al tiempo que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, también ha avisado de la falta de consenso en temas estratégicos como el Sáhara Occidental.

"En base a qué se ha adoptado esta decisión en la que no ha contado con nadie, ni con el Sáhara, ni con Argelia, principal proveedor de gas, ni con bloque progresista que sostiene la legislatura y en contra también de su propio programa electoral", ha recalcado en declaraciones en el Congreso.

ERC alerta de que hay una sensación en la calle de que el socio del gobierno de coalición, Podemos, "se están tragando demasiados sapos" y "o la izquierda se pone las pilas e intenta crear y aplicar iniciativas o todo esto se lo queda Vox".

Rufián ha instado a Unidas Podemos a reflexionar "cómo pueden llegar a ser más útiles a partir de ahora si fuera o dentro del Gobierno".

Baldoví también ha lanzado un mensaje a Sánchez porque si "no cuenta con sus aliados parlamentarios se va a encontrar muy solo en un futuro".

Otras formaciones, como PDeCAT o JxCAT -que dejan claro que no se consideran socios de investidura- también señalan que el Ejecutivo no está especialmente hábil con las últimas decisiones y mientras el portavoz del PDeCAT Ferrán Bel espera que no haya problemas con su socio de coalición porque un Gobierno "débil generaría más problemas" y pide cohesión interna, la dirigente de JxCat, Míriam Nogueras, cree que "el error ha sido de los que han dado apoyo a un Gobierno que continúa siendo el Gobierno del 155".

Ciudadanos ante la nueva situación generada con Marruecos ha insistido en un pleno monográfico de Sánchez y ha incidido en que las iniciativas naranjas llegarán después de escuchar su explicaciones.

Ante la inflación y las protestas sectoriales ha acusado al Ejecutivo de hacer "oídos sordos" a las reclamaciones de ganaderos y agricultores y ofrecer solo "promesas huecas" a los transportistas mientras el "fantasma del desabastecimiento es cada vez más real".