ERC no ve por ahora ningún motivo para apoyar a Sánchez y dice no tener prisa

ERC no ve por ahora "ningún motivo" para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y avisa de que no tiene "prisa" por llegar a un acuerdo.

Así lo han planteado a Efe fuentes del partido, horas antes de que los equipos negociadores de ERC y el PSOE se reúnan para buscar un acuerdo que haga posible una abstención de los 13 diputados republicanos en el Congreso en la investidura de Sánchez.

Los equipos negociadores del PSOE y de ERC se verán por primera vez este jueves a las 17.00 horas en el Congreso de los Diputados para intentar acercar posturas sobre la mesa de diálogo reclamada por los republicanos para sacar adelante la investidura.

"Hoy estamos en el 'no', así lo ha decidido nuestra militancia, y también ha avalado que iniciemos la negociación. Hoy no tenemos ningún motivo para cambiar nuestra posición, pero también tenemos claro que no podemos renunciar a buscar la mesa de negociación entre gobiernos aprovechando la fuerza que nos han dado los votos", señalan fuentes de ERC.

Y advierten: "Si el PSOE no se mueve, ya sabe cuál es nuestra posición".

Desde ERC quieren que los socialistas "se tomen la negociación seriamente y teniendo muy claro" que el objetivo de ERC "no es en ningún caso facilitar la investidura" de Sánchez, sino avanzar hacia una "solución democrática al conflicto" catalán.

Para los republicanos, la reunión de este jueves con el PSOE representa "una oportunidad para devolver a la política un conflicto que nunca debería haber salido de la política" y para que los socialistas "abandonen la vía represiva".