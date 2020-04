ERC pide seguir el criterio del Govern sobre la salida de los niños y dice que ningún guardia civil les multará

Afirma que la consejera tiene competencias para ello, "y sino, que venga la unidad militar esta y que detenga a los padres

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido a la ciudadanía que haga caso a lo que diga la Generalitat sobre la manera en que los niños deben salir a la calle: "Yo les digo que hagan caso de lo que diga la Generalitat, y que no sufran que no se encontraran a ningún guardia civil poniendo multas a sus hijos, que no sufran".

"El Consejo de Ministros, como ha pasado otras veces, va a remolque de la decisión de Cataluña. Cataluña decide y ellos se ven obligados a decidir porque no aguantan la presión del resto de comunidades autónomas", ha afirmando en una entrevista este martes en Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Sabrià ha opinado que Cataluña está liderando y cree que lo que decidirá el Gobierno sobre la salida de los niños será similar a lo que ha anunciado la Generalitat: "Si podemos implementarlo a la manera catalana pues mejor, porque se hace desde la proximidad y porque España ha demostrado una y otra vez que no está gestionando demasiado bien esta crisis".

El líder de los republicanos en el Parlament ha sostenido que la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, puede decidir sobre las salidas de los menores y puede implementar medidas: "Y sino, que venga la unidad militar esta y que detenga a los padres. ¿Verdad que no lo hará? Pues hagámoslo desde Cataluña y hagámoslo bien".

"BATAS BLANCAS Y NO SOLDADOS"

Preguntado por las palabras de la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, sobre si una Cataluña independiente habría gestionado mejor la crisis del coronavirus, Sabrià ha afirmado que se habría gestionado desde la proximidad y con criterios diferentes, y ha subrayado que "esto se soluciona con batas blancas y no con soldados".

Ha calificado de "error garrafal" que en las ruedas de prensa del Gobierno haya más uniformados que políticos y médicos, y ha valorado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) haya ayudado a desinfectar residencias.

Sobre la participación de ERC en la comisión del Congreso para los acuerdos de reconstrucción, Sabrià ha dicho que participarán, votarán y serán la voz de Cataluña, pero ha añadido: "Dicen los parlamentarios que crear una comisión es la mejor manera de que no se solucione nada".

Preguntado por el denominado 'pasaporte inmunitario', Sabrià se ha mostrado a favor de aprovechar la tecnología y ponerla al servicio de la salud, pero ha apuntado que hay un componente de ética que "hay que poner en primer plano", tras lo que ha sostenido que Vergés y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no han defendido cosas tan diferentes al respecto.

TORRA "PUEDE HACER LO QUE QUIERA"

También sobre Torra y su crítica la gestión comunicativa del conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chackir El Homrani, sobre las residencias, Sabrià ha afirmado que lo mejor es cooperar, que no criticar dentro de un mismo gobierno: "Es su conseller, a mi me sonó muy extraño y me sonó poco afortunado. Pero es el presidente, puede hacer lo que quiera, también equivocarse".

Sabrià ha asegurado que es normal que en una situación como esta Torra no se plantee convocar elecciones en Cataluña, y que una vez pasada la crisis Cataluña deberá decidir sobre el modelo de reconstrucción que quiere, y ha afirmado que la crisis del Covid-19 está permitiendo que ERC y JxCat hablen mucho, y eso ayude "a mejorar dificultades de posicionamiento".

TRIBUNAL SUPREMO

El líder de los republicanos en el Parlament ha criticado que el Tribunal Supremo advirtiese a los funcionarios de prisiones sobre la posibilidad de que los presos que se beneficiasen del artículo 100.2 pudieran pasar el confinamiento en sus casas para evitar la propagación del coronavirus.

Ha acusado al Supremo de amenazar a los funcionarios, y ha criticado: "Está clarísimo en qué situación estamos, quién está haciendo las cosas y cómo consigue su objetivo", tras lo que ha lamentado que esta situación no solo haya perjudicado a los presos independentistas.