ERC pide al PSOE retirar su decreto no por la investidura sino por democracia

La diputada de ERC Montserrat Bassa ha considerado este miércoles que el PSOE haría bien en retirar su real decreto sobre seguridad digital que permitirá actuar sobre páginas de la Generalitat y del independentismo, "no por un pacto" que busca con ERC para la investidura, sino por "pura democracia".

Montserrat Bassa se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso en la que se ha debatido el real decreto ley sobre seguridad digital un día antes de la reunión entre la socialista Adriana Lastra y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para negociar la investidura.

"No tenemos claro adónde quieren llegar", ha asegurado Bassa, que ha avisado a los socialistas de que "no habrá estabilidad mientras no se aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política".

"Cuando estén dispuestos a sentarse y a hacer políticas de verdad nosotros estaremos ahí", se ha ofrecido la diputada republicana.

Sin embargo, ha considerado que el decreto que el Gobierno en funciones lleva hoy a la Diputación Permanente para su convalidación es "una ofensiva" con la que el Estado no demuestra su fortaleza sino su "propia debilidad y la de su democracia".

La representante de ERC ha asegurado que ese texto degrada el sistema de libertades y ha avisado de que "la censura en internet es un peligroso sendero por el que han transitado no pocos regímenes autoritarios".

"Da una parada a Montesquieu y permite que sea un Gobierno y no un juez quien pueda intervenir el acceso a internet", ha lamentado en relación al real decreto, y ha añadido que cree que "cada recorte de derechos y libertades dan más motivos para desear la independencia" y "la República Catalana".

En la misma línea, la portavoz de Junts pel Cat, Laura Borràs, ha lamentado que "de manera precipitada y con suma frivolidad" el Gobierno en funciones pretenda convalidar un real decreto que en su opinión debería haberse tramitado como un proyecto de ley ordinario.

Además de denunciar la "invasión grave de competencias" que en su opinión contiene ese decreto, Borràs ha advertido que, en caso de prosperar, "nada tendrá que envidiar el Estado español a los regímenes autoritarios". "Es un golpe de estado digital", ha zanjado.