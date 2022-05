ERC pide a Junts "sentido de país" para modificar la Ley de Política Lingüística lo antes posible

Por ahora no se suma a la propuesta de los comuns de incluirlo en el pleno que empieza este martes

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha pedido a Junts "sentido de país" para aprobar la modificación de la Ley de Política Lingüística en el Parlament lo antes posible, aunque por ahora no se suma a la petición de los comuns de incluir la votación en el pleno que empieza este martes.

"De momento estamos hablando, y ahora mismo no estamos por pedir una Junta de Portavoces" para incluir este punto en el orden del día, porque la apuesta de ERC es reunir el máximo de consenso y optan por seguir trabajando para que la iniciativa aglutine el máximo de apoyos, incluyendo a Junts.

Los comuns han pedido introducir esta votación en este pleno para dar respuesta a el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de este lunes que ordena a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

Viltata ha explicado que están en contacto con los grupos que impulsaron la modificación de la Ley de Política Lingüística --PSC-Units, ERC, Junts y comuns, aunque Junts se descolgó horas después por críticas de entidades y comunidad educativa--, y ha asegurado que estudian el límite de tiempo del que disponen para aprobar esta modificación.

CRÍTICAS A JUNTS

Vilalta ha asegurado de que la modificación de esta ley es más necesaria y urgente que nunca y ha pedido responsabilidad a Junts: "Dilatarlo y chutar la pelota hacia adelante sólo nos deja a merced de los tribunales. Reivindicamos esta proactividad en la defensa de la lengua y la acción política que consideramos que tenemos que hacer. No responder no es una respuesta".

"La defensa de la lengua no puede esperar a que Junts se ponga de acuerdo", ya que el problema es que no hay una postura unánime dentro del partido, según Vilalta, que ha avisado de que los lemas no defienden el catalán y ha descartado supeditar el asunto a los intereses y calendario de Junts, que está en proceso de escoger nueva dirección.