ERC pide al Gobierno generar las condiciones y dar "credibilidad" para negociar los PGE

Vilalta dice que debatirán si presentar enmienda a la totalidad en función de lo que haga el Gobierno

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez generar las condiciones favorables y dar "credibilidad" para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En rueda de prensa, ha afirmado que el Gobierno "no está generando las condiciones favorables" para negociar las cuentas y ha advertido de que, aunque los republicanos todavía tienen que debatir si presentarán una enmienda a la totalidad de los PGE, dependerá de lo que haga el Gobierno en los próximos días.

Vilalta ha ejemplificado esta falta de condiciones con la desprotección del catalán que ven en el proyecto de ley audiovisual, con el incumplimiento que, según ella, ha habido del acuerdo de Presupuestos del año pasado y con que, a su juicio, el Ejecutivo de Sánchez "se intenta escapar siempre" de la mesa de diálogo y la resolución del conflicto catalán.

Considera que estas cuestiones no ayudan a que el Gobierno sea creíble ni a generar las "confianzas necesarias" para que ERC se decida a negociar los PGE, por lo que ha emplazado a Sánchez a actuar para generar estas condiciones.

Preguntada por si los republicanos presentarán una enmienda a la totalidad a los PGE, Vilalta ha apuntado que todavía tienen diez días para decidirlo, que lo debatirán hasta el último momento y que dependerá de lo que haga el Gobierno y "si está dispuesto o no a querer negociar estos Presupuestos".

Sobre si la negociación de los PGE está vinculada con la mesa de diálogo, la portavoz republicana ha insistido en que son dos cuestiones que van en paralelo pero que tienen que avanzar, de manera que advierte de que si no avanza la negociación sobre el conflicto catalán difícilmente podrá funcionar la de las cuentas: "Tienen que pasar cosas" y que no se quede en la foto de la primera reunión.

Vilalta ha explicado que ha habido contactos informales pero que todavía no ha comenzado la negociación y ha avisado de que no le impresionan las cifras presentadas en el anteproyecto de PGE del Gobierno, ya que "de nada sirven promesas y declaraciones de intenciones que después no se acaban cumpliendo o no acaban llegando nunca".

MOCIÓN DE CENSURA EN BADALONA

Al ser preguntada si ERC está a favor de impulsar una moción de censura contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha asegurado que ya están habiendo contactos entre las formaciones de la oposición y que trabajarán para sumar una mayoría para echarlo de la Alcaldía del municipio.

Según ella, tras la aparición de Albiol en los 'Pandora Papers' se dan las condiciones para que la oposición se ponga de acuerdo para una moción de censura: "Lo que no fue posible en mayo de 2020 sea posible ahora. Por nosotros no será, contribuiremos y seremos parte de la solución".