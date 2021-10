ERC pide a Colau convocar un pleno extraordinario por la anulación del impuesto de plusvalía

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la alcaldesa, Ada Colau, convocar "de urgencia" un pleno extraordinario ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dictamina contra el impuesto de las plusvalías.

Los concejales Jordi Coronas y Elisenda Alamany creen que de este pleno debería salir una propuesta "lo más unitaria posible" para trasladar al Estado que debe resolver la cuestión inmediatamente, han explicado en rueda de prensa este miércoles, en la que han presentado las iniciativas que defenderán en el pleno de este viernes.

La petición de los republicanos llega después de que este martes el Pleno del TC declarara inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales, que establecen un método para calcular el denominado impuesto de plusvalía, por asumir que el suelo urbano siempre se revaloriza.

Para el grupo municipal, el responsable de esta situación es el Gobierno central, "que ha estado cuatro años mirando hacia otro lado", y ha alertado de que con esta sentencia el Ayuntamiento podría perder 182 millones durante el próximo año.

Sobre la negociación de los presupuestos y las ordenanzas fiscales, Coronas ha señalado que no podrán "trabas" para la aprobación inicial de las tasas e impuestos --aunque ha dicho que no quiere decir que voten a favor-- y, por otro lado, ha insistido en que la negociación para los presupuestos será muy exigente porque no tendrá solo que ver con partidas presupuestarias.

Por otro lado, en relación a la carta abierta que han publicado este miércoles los promotores del Hermitage, ha criticado que el Gobierno municipal ha hecho una gestión "dramática" porque, según él, no han sido suficientemente claros, y ha lamentado que la decisión de la ubicación del museo la pueda acabar tomando un juzgado y no la ciudad.