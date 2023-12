ERC pedirá un informe a los letrados del Congreso sobre la presencia de jueces en comisión

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido que los jueces puedan comparecer en comisiones de investigación en la Cámara Baja porque cree que "no hay ningún artículo del Reglamento que lo impida", y ha anunciado que pedirá un informe a los letrados para que se pronuncien sobre esta cuestión.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este martes que ve claro que la ley prohíbe a los jueces comparecer en comisiones de investigación.

Todo ello ante la posibilidad de que las comisiones de investigación del Congreso sobre la Operación Cataluña y de Pegasus citen a jueces y magistrados sobre supuestos casos de "lawfare" en la justicia española, como defienden partidos como Junts y ERC.

Preguntado sobre este asunto en los pasillos del Congreso, el portavoz de ERC ha respondido que creen que se podría citar a jueces en las comisiones de investigación y van a pedir un informe a los letrados del Congreso para que den su opinión al respecto.

"No quiero entrar en guerra con nadie con esto (...) pero seguro que no hay ningún artículo del Reglamento que lo impida. Aquí no hemos citado antes a un juez porque no tenía sentido, pero si hacemos una comisión de investigación en torno a su actuación, tiene sentido, igual que han venido altos funcionarios en otros tipos de casos, y nosotros simplemente queremos poder hablar con aquellos comparecientes que consideremos oportuno", ha dicho.

En su opinión, si el PSOE está en contra de citar a jueces lo que tiene que hacer es vetar a este tipo de comparecientes, pero ha insistido en la conveniencia de que acudan jueces a explicarse en una comisión de investigación "en torno a la utilización de parte del Poder Judicial para ir en contra de según quién"

"Nosotros conocemos perfectamente al PSOE y es esperable. Y creo que muchas cosas que dicen que son imposibles de repente se vuelven posibles", ha añadido.

Fuentes socialistas consideran un "despropósito" que haya jueces que acudan a comisiones de investigación en el Congreso.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha comentado que se está "haciendo una bola" con este asunto cuando aún no hay ninguna propuesta concreta por parte de los grupos parlamentarios.

"En el momento en que lo hagan, lo hablaremos. En lo personal no lo veo, pero si se argumenta en qué términos, habría que verlo", ha señalado.