ERC ofrece a JxCat presidir Diputación de Barcelona: "Esto no va de sillas"

El vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha ofrecido este lunes a JxCat la posibilidad, no sólo de revertir su pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona, sino también de que obtenga la presidencia de esta institución provincial, "ya que esto no va de sillas".

Aragonès ha indicado, en una rueda de prensa, que ERC comprende "la oleada de indignación" que se ha producido en el soberanismo catalán tras el pacto de JxCat con el PSC que comporta que la presidencia de la Diputación de Barcelona la obtengan los socialistas.

Ha hecho, sin embargo, un llamamiento "a la calma" y ha subrayado que "hay tiempo" para seguir negociando un pacto alternativo, que comporte una presidencia acordada entre ERC, JxCat y comunes, habida cuenta de que tanto Esquerra Republicana como el PSC disponen del mismo número de diputados provinciales, 16 cada partido.

Aunque ERC dispone de casi el doble de diputados provinciales que JxCat, 16 los republicanos y 7 los posconvergentes, Aragonès ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que la presidencia la obtengan estos últimos, porque de lo que se trata es de escoger entre "un presidente independentista" u otro que no lo es.

ERC no se plantea, en cambio, "abrir crisis de gobierno" en una cincuentena de ayuntamientos catalanes para revertir pactos municipales firmados por Esquerra o JxCat con el PSC.

"Las dinámicas municipales son distintas a las de las instituciones supramunicipales, y en los municipios hay acuerdos que nos pueden gustar más o menos, pero no discutiremos alcaldías independentistas" sean o no de ERC, ha explicado.

Sobre los pactos que desean revertir los dirigentes de JxCat en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) o Figueres (Girona), donde había ganado su formación y finalmente ha habido un pacto de ERC con el PSC que ha comportado que la alcaldía se la queden los republicanos, Aragonès ha puntualizado que existen casos opuestos.

En Cervera (Lleida), que es la capital de la comarca de la Segarra, "ERC ganó las elecciones -ha recordado- pero JxCat ha pactado con el PSC, y a mí no me gusta esto, pero habrá dinámicas municipales que han llevado a esta situación, y al fin y al cabo hay un alcalde independentista".

Según este mismo dirigente de ERC, "no tiene sentido hablar de acuerdos municipales que tuvieron lugar hace un mes y que, en muchos casos, no dependen de lo que digan los partidos, sino de la voluntad mayoritaria que hay en cada municipio", ha indicado.

"No me gusta lo que acaba de ocurrir en el Consell Comarcal de la Selva", donde este lunes se ha sabido que JxCat y el PSC han firmado otro acuerdo de gobierno, "pero queremos centrarnos en las negociaciones sobre la Diputación de Barcelona, que es la tercera institución del país" por lo que respecta al volumen presupuestario.

"La votación del próximo jueves va de si la presidencia la obtiene un independentista o se la queda el PSC", ha recalcado antes de aclarar que, por este motivo, ERC ofrece la presidencia a JxCat, "ya que esto no va de sillas".

Preguntado sobre la posibilidad de que si JxCat no revierte su pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona esto tenga consecuencias sobre la estabilidad del Govern de la Generalitat, se ha mostrado muy cauto y ha dicho que prefería no hablar de escenarios que no han ocurrido.

"Ustedes saben que nunca diré o haré nada que empeore la situación", ha subrayado el vicepresidente del Govern y actual "hombre fuerte" de ERC.

Según Pere Aragonès, el objetivo de ERC sigue siendo "el de que haya el máximo número de independentistas presidiendo las instituciones del país" y entiende que la Diputación de Barcelona "no es una institución menor, ya que gestiona muchos servicios para los municipios y los ciudadanos".

"Además, -ha añadido- si ha habido un acuerdo entre ERC y JxCat en las otras tres diputaciones, creemos que también puede haberlo en la de Barcelona, y por nosotros no quedará, mantenemos abierta la negociación que teníamos la semana pasada y no nos levantaremos de la mesa hasta el último momento".