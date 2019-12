ERC niega que renuncie a la unilateralidad y acusa al PSOE de alejar el pacto

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha negado que su partido renuncie a la unilateralidad para conseguir la independencia aunque prioriza la vía dialogada y negociadora, y ha acusado al PSOE de alejar el acuerdo sobre la investidura de Pedro Sánchez al "presionar" a Esquerra cuando aún se está negociando.

En unas declaraciones realizadas en el Parlament, Vilalta ha negado que ERC y PSOE estén ya redactando el documento final de las negociaciones y ha exigido a los dirigentes del PSOE que mantengan la "discreción", y que no pretendan "presionar" a ERC porque su partido no lleva a cabo una negociación convencional.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este miércoles que ya están intercambiando papeles con ERC para concretar el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y plasmarlo en un documento final, en el que los independentistas han renunciado a la vía unilateral.

Desde ERC, su portavoz y principal representante en las negociaciones, Marta Vilalta, ha puntualizado que la negociación "se mantiene abierta" y que el acuerdo todavía "está lejos" porque, para su partido, lo importante no es la investidura en sí misma, sino la concreción de la mesa de diálogo que permita encontrar una solución política al conflicto entre Cataluña y el Estado español.

"Ábalos -ha precisado Vilalta- no es el portavoz de ERC y este partido sólo se expresa a través de sus representantes y sus militantes, que aprobaron en una consulta votar 'no' a la investidura de Sánchez a no ser que exista una mesa de negociación".

Vilalta ha admitido que en ERC ha sentado mal que Ábalos se haya referido a la cuestión de la unilateralidad, y por este motivo se ha apresurado "a dejar claro que Esquerra Republicana nunca renunciará a ninguna vía democrática y política para conseguir la república catalana, porque esto lo hemos defendido siempre, a lo largo de nuestros 80 años de historia".

Ha pedido a los dirigentes del PSOE, en este sentido, que "no hablen por nosotros, que no filtren intencionadamente informaciones que no son verdad, ya que con esto lo único que consiguen es dificultar un posible acuerdo, y ya les advertimos que no debían utilizar con nosotros el chantaje o la presión, ya que con esto no conseguirán cambiar nuestra posición".

Según la portavoz republicana, "lo único que puede hacer que ERC facilite la investidura es que el PSOE quiera darle una oportunidad a la vía política y de la negociación con Cataluña".

Con respecto a cuándo podrían culminar las negociaciones, Vilalta ha afirmado que ERC "no pone un calendario" y que si el PSOE tiene prisa "lo primero que debe hacer es no presionar" ni tampoco "hablar en nuestro nombre".

"Las presiones alejan un acuerdo", ha insistido antes de advertir contra quienes desean "dinamitarlo" antes de que se produzca, y de recalcar que "no estamos en una negociación tradicional como la que históricamente habían realizado algunos partidos".

"Es un momento trascendental para conocer si es posible que haya una negociación política que resuelva la situación que vivimos actualmente", ha apuntado antes de negar que en las reuniones se aborden cuestiones como los futuros Presupuestos del Estado.