ERC niega estar negociando con el Gobierno su voto sobre el estado de alarma

Acusa al Ejecutivo de Sánchez de "una campaña de presión" para modificar su 'no' a la prórroga

ERC ha negado este martes estar negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez para modificar su 'no' a la prórroga del estado de alarma y ha acusado al Ejecutivo central de estar haciendo una "campaña de presión de última hora" para intentar que los republicanos cambien su postura.

Tras publicarse que el PSOE contacta con ERC para revertir el 'no', fuentes republicanas han afirmado a Europa Press que la decisión de la Ejecutiva del lunes fue muy clara y no va a cambiar: "Hemos avisado muchas veces los últimos días. El Gobierno español no está haciendo bien las cosas, pero, de nuevo, nada ha cambiado y no se han movido. Y ahora han iniciado una campaña de presión de última hora".

Los republicanos afean al Gobierno de Sánchez que actúe como si tuviera "una mayoría absolutísima, de manera autoritaria y sin informar ni consensuar nada".

"Y ya hemos dicho basta. Se tienen que retomar de manera inmediata las competencias en Cataluña para que se pueda trabajar el desconfinamiento con la máxima eficacia y no se repitan los errores que se han dado en la primera fase de la pandemia. La recentralización ha sido un error", defienden las citadas fuentes.

Asimismo, han asegurado que ERC seguirá trabajando "para que esta crisis no la paguen los de siempre", y que han apoyado todas las medidas destinadas a ayudar a la ciudadanía, incluso cuando consideran que se quedaban cortas.

Para los republicanos, el estado de alarma "no es necesario para mantener las medidas económicas y sociales que se han ido aplicando", sino que el Consejo de Ministros puede aprobar mantenerlas y ampliarlas vía decreto.

"Ligarlas al mantenimiento del estado de alarma es una opción política que toma el Gobierno español, y que puede cambiar cuando considere. No estamos en una guerra, no hace falta un mando único, y el ejemplo es Alemania u otros estados europeos", han concluido.