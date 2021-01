ERC se marca como objetivo "expulsar" al Ibex-35 de los servicios públicos

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este viernes al explicar el programa electoral de su partido, que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha marcado como objetivo si lidera el nuevo Govern "expulsar al Ibex-35 de los servicios públicos" catalanes.

En el acto de presentación del programa electoral de ERC, realizado en Barcelona de forma telemática, Aragonès ha expresado el compromiso de retomar la voluntad ya expresada en esta legislatura de evitar que sean las empresas del Ibex-35 las que gestionen servicios públicos externalizados por las instituciones.

La ley de contratos de servicios a las personas, más conocida como "ley Aragonès", no prosperó en el Parlament al no obtener suficientes apoyos, pero ERC no ha desistido en su empeño de regular esta materia de cara a la siguiente legislatura.

El candidato republicano ha explicado, en este sentido, que ERC seguirá impulsando las reformas necesarias para conseguir el objetivo de que los servicios públicos externalizados por la Generalitat o los ayuntamientos no sean gestionados por empresas monopolísticas del Ibex o por fondos especulativos.

Pere Aragonès está convencido de que deben ser las cooperativas o las entidades del tercer sector las que deben tener preferencia a la hora de obtener las concesiones de servicios públicos "si se quiere poner el bien común por delante".

Según el actual vicepresidente del Govern, la pandemia ha permitido visualizar con mayor claridad la importancia de "disponer de unos servicios públicos reforzados y bien financiados", y de aquí que ERC sitúe entre sus prioridades esta cuestión.

Ha recordado, en este punto, que el Govern ha ampliado las plantillas de médicos, mossos d'esquadra y maestros, pero también ha concedido ayudas a los sectores más afectados por la crisis.

Junto a la potenciación de los servicios públicos, ERC sitúa en su programa la creación de un comisionado, denominado Next Generation, que dependerá directamente del presidente, y será el encargado de liderar la distribución de los fondos europeos de reconstrucción que se gestionen desde Cataluña.

Para este nuevo comisionado, Aragonès ya ha propuesto al economista Miquel Puig, quien ya forma parte del comité asesor del Govern.

ERC quiere impulsar cambios en el sector del automóvil, potenciar el proyecto surgido en las comarcas de Tarragona que apuesta por la generación de hidrógeno verde, y sobre todo, defenderá un cambio de modelo energético para cumplir la agenda 20/30 contra el cambio climático y que las energías renovables sean el 100 %.

En el sector agroalimentario, ERC desea una modernización de los regadíos, especialmente el del canal d'Urgell, mientras que desde el punto de vista legislativo, se compromete a realizar "una ley de reforma horaria" que será pionera en España.

Junto al anuncio de que ERC desea crear una consellería de Igualdad y Feminismos, los republicanos sitúan también en su programa como principal punto de carácter político, el compromiso de liderar los consensos para forzar la negociación con el Estado de un referéndum de autodeterminación y la amnistía.

Según Aragonès, únicamente ERC puede liderar dichos "consensos de país", puesto que no pueden hacerlo, ha dicho, ni el PSC "del artículo 155", ni "los que han defendido los recortes" presupuestarios en otras épocas, ni tampoco "los equidistantes".

"Ahora toca -ha apuntado- reconstruir el país bajo el liderazgo del independentismo de izquierdas, y dejar atrás la época en que convergentes y socialistas se iban alternando la presidencia". EFE

