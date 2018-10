ERC ve los comunes como aliados imprescindibles y descarta PSC si no se mueve

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ve a Catalunya en Comú Podem como aliado "imprescindible", tras la pérdida de la mayoría independentista en la cámara catalana, y descarta alianzas con el PSC "si no se mueve" en cuestiones como "la autodeterminación o los presos políticos".

En declaraciones a Efe, Sabrià ha reconocido que la pérdida de la mayoría absoluta independentista -como consecuencia de la negativa de los cuatro diputados de JxCat suspendidos por el Tribunal Supremo a enviar un escrito a la Mesa del Parlament designando a un miembro de su grupo para que ejerza temporalmente sus funciones y vote en su lugar- obliga a recalcular las alianzas parlamentarias.

ERC, ha explicado Sabrià, asume que a partir de ahora habrá "geometría variable" en las votaciones, lo que comporta que los grupos que apoyan al Govern puedan ver aprobadas o rechazadas sus propuestas en función de acuerdos puntuales con grupos distintos, puesto que ni siquiera con los votos de la CUP la mayoría está garantizada.

"Ahora bien -ha puntualizado-, necesitamos llegar a acuerdos y configurar una estrategia a largo plazo" para lograr la suficiente estabilidad, "y si bien los grandes acuerdos los tiene que liderar el Govern, después hemos de ser capaces de trasladarlos a una mesa mucho más amplia", que intente aglutinar a las "fuerzas participantes en la huelga general del 3 de octubre" del año pasado.

Según Sabrià, los comunes son imprescindibles porque, "si bien es verdad que con ellos nos separan cosas, en los criterios básicos sobre cómo tiene que ser una democracia, por ejemplo, compartimos mucho más acuerdos que desacuerdos".

"Este país tiene que decidir su futuro votando, y en esto también estamos de acuerdo con los comunes", ha recordado el líder de ERC en el Parlament que, sin embargo, rehuye considerarlos como "el nuevo aliado estructural".

"Seguimos teniendo como socio prioritario a la CUP -ha explicado-, y ojo porque esta CUP que cada día nos dice un par de veces que se va a la oposición, a la hora de contar votos, ocurre que acabamos votando muchas cosas juntos".

Sabrià ha reconocido que los comunes se enfadaron mucho con JxCat cuando no quisieron utilizar la fórmula acordada previamente para sustituir a sus diputados suspendidos -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull-, "pero seguiremos procurando acuerdos" con el grupo que lidera ahora Jéssica Albiach.

"El papel que nos toca hacer a ERC es seguir cosiendo cada vez que se produce un agujero en las relaciones entre partidos", ha señalado Sabrià, que en cambio ha sido rotundo al señalar que ahora mismo "es absolutamente imposible" una alianza estratégica con el PSC.

El pasado martes, ERC y el PSC coincidieron en la Mesa del Parlament al considerar que los cuatro diputados de JxCat suspendidos debían enviar otro escrito para poder ejercer el voto delegado, pero esa coincidencia, según Sabrià, fue circunstancial.

"Ocurre a veces en el Parlament, y a JxCat ya le ocurrió el pasado mes de julio al votar con Ciudadanos pese a tener visiones distintas sobre la misma cuestión", ha añadido.

La coincidencia con el PSC en la Mesa "no nos marca un camino", ha aclarado Sabrià, porque "si bien nos gustaría poder trabajar con los socialistas, el problema es que no se mueven, no están cambiando nada respecto a la autodeterminación o la situación de los presos".

"Solo han cambiado las formas con respecto al Gobierno del PP, que son mejores, sin duda, porque no es lo mismo hablar con Pedro Sánchez que con Mariano Rajoy, pero después de las formas no hay nada", ha lamentado el líder del grupo de ERC en el Parlament.