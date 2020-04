ERC, Junts y Bildu critican ante Robles el protagonismo del Ejército en la crisis

Esquerra Republicana, Junts y EH Bildu ha coincidido este lunes en criticar ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, el protagonismo que tuvo el Ejército durante las primeras semanas de la crisis del coronavirus y, aunque no han protestado expresamente por la labor que han llevado a cabo los militares, sí han cuestionado algunas de sus actuaciones concretas.

Además, tanto ERC como EH Bildu han vuelto a cargar contra el Gobierno por la presencia de mandos del Ejército, la Guardia Civil y la Policía en las comparecencias diarias de técnicos hasta la semana pasada.

Así lo han planteado durante sus intervenciones en la Comisión de Defensa del Congreso en la que Robles ha defendido la actuación de los militares.

Desde ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, ha insistido en que a él le dan igual "lo que lleven en el brazo" los soldados "si echan una mano", pero lo que no le parece "normal" es que presupuesten 11.500 millones para gasto militar y que cuando llegue una pandemia como la actual "no hay mascarillas ni respiradores".

También se ha felicitado por el hecho de que finalmente se haya apartado a los uniformados de las comparecencias diarias de técnicos.

INVERTIR MÁS EN SANIDAD QUE EN DEFENSA

De su lado, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu se ha quejado de la "militarización" de la crisis, del papel de los "uniformados" en la política de comunicación del Gobierno -"con lapsus y declaraciones grotescas"- y, en definitiva, de que, desde su punto de vista, se ha usado al Ejército para "visualizar el poder del Estado".

"Aprovechando su intención de salvar vidas, están intentando otras cosas", le ha dicho a la ministra, poniendo de relieve que, en su opinión, si ha habido que poner a militares a realizar labores sanitarias lo que está claro es que hay que "hay que invertir más en sanidad que en defensa".

Iñarritu sí ha cuestionado algunas intervenciones militares, como las identificaciones que tuvieron lugar en el casco viejo de Pamplona, --con el himno de España incluido_, que acudieran a desinfectar sin avisar a lugares como el aeropuerto de Bilbao o que se enviaran 28 paracaidistas a Aldea del Cabo (Toledo) simplemente porque un periodista se quejó de que allí no había ido la Unidad Militar de Emergencia (UME). "En algunos sitios ha habido más propaganda que actuación efectiva", ha deslizado.

DESCOORDINACIÓN CON INTERIOR

Además, el diputado de la coalición abertzale ha preguntado a ministra por los episodios de descoordinación entre su departamento y el Ministerio del Interior. En cualquier caso, ha subrayado que su formación no cuestiona que el Ejército actúe en esta pandemia si lo piden las autoridades de un lugar concreto, pero no que vayan por su cuenta o que lo hagan sin medios de protección. "No podemos convertir una desinfección en un ejercicio de infección", ha dicho.

Por su parte, la diputada de Junts Miriam Nogueras ha indicado que esta pandemia pone en cuestión "el prototipo militar actual" y ha animado a Robles a aprovecharla para reorientar e innovar para adecuar al Ejército a los retos actuales.

"Nos ha asombrado que un gobierno que se dice progresista se haya puesto detrás de los uniformes militares", ha confesado, acusando al Ejecutivo de intentar "poner en valor al Ejército con un falso registro de utilidad".

Tras cargar también contra "el sistema caduco de la Monarquía", Nogueras ha aprovechado para reivindicar el derecho de Cataluña a Construir su propio Estado y a crear un "sistema capaz de proteger de nuevas amenazas" como el Covid-19. "Necesitamos un Estado preparado donde no rebose testoterona política, económica ni monárquica", ha apuntado.